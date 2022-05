Geld und Partnerschaft : Mein Geld, dein Geld, unser Geld

Liebe Leserinnen, werte Leser! In der vergangenen Woche habe ich auf dem Kongress der F.A.Z. gesagt, dass Männer und Frauen nicht zusammenpassen, und wenn Sie nicht dabei waren, dann will ich Ihnen auf diesem Weg die Begründung meines Urteils nachreichen. Der Umgang mit Geld ist der Ausdruck individueller Einstellungen, Träume und Wünsche.

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Der Erste möchte sparen, weil er Angst vor Notzeiten hat, die Zweite will Geld ausgeben, weil sie das Leben genießen möchte. Der Dritte möchte einen Sportwagen fahren, um seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen, die Vierte will ein Elektroauto haben, weil sie in der Öffentlichkeit nicht auffallen möchte. Der Fünfte möchte sein Geld in einen Ökofonds stecken, weil ihm der Schutz der Umwelt am Herzen liegt, und die Sechste will ihr Kapital in einzelne Aktien stecken, weil sie Lust am Spiel hat. Was soll man dazu sagen?