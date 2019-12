Dax, Dow und Gold : So gut lief 2019 für deutsche Anleger

Das ablaufende Geldanlagejahr wird als eines der besten in die Geschichte eingehen. Aktien, Anleihen und Rohstoffe sind alle dick im Plus. Nur die Zinssparer gehen leer aus.

Im Jahr 2019 haben so viele Deutsche für ihr Geld gearbeitet wie nie zuvor. Doch auch das Geld hat für sie so gut gearbeitet wie lange nicht mehr. Das ist keine Neuigkeit für diejenigen, die regelmäßig in ihr Depot schauen. Doch da nicht jeder in alle Wertpapierklassen investiert, sei an dieser Stelle vermerkt: 2019 konnte man nicht viel falsch machen.

Daniel Mohr Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Woche. F.A.Z.

Die wenigen Verlustbringer beschränken sich auf Aktienmärkte wie die sambische Börse in Lusaka, laotische Aktien oder den Leitindex von Ghana. Kaum ein Deutscher wird dort engagiert sein. Auch Argentinien war wieder schwach. Doch das war es auch schon mit den Minuszeichen.