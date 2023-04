Aktualisiert am

Die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, allgemein unter dem Kürzel Schufa bekannt, gerät immer mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Jahrzehntelang hat die führende deutsche Wirtschaftsauskunftei fast schon im Verborgenen die Anfragen der Banken zur Kreditwürdigkeit von Verbrauchern und Unternehmen beantwortet – und damit manchen Kreditwunsch vereitelt, was natürlich die Betroffenen verärgert hat. Schnell wurde der Vorwurf der undurchsichtigen Datenkrake laut. Das Image will die im Januar 2020 angetretene Vorstandsvorsitzende Tanja Birkholz mit einer Transparenzoffensive grundlegend verändern.

Allerdings weht der in Wiesbaden sitzenden Schufa seit einiger Zeit ein rauer Wind aus Luxemburg entgegen. Dort sitzt der Europäische Gerichtshof (EuGH). Der EuGH-Generalanwalt Priit Pikamäe rügte die Schufa Mitte März wegen möglicher Verstöße gegen das EU-Datenschutzrecht. Nach seiner Ansicht setze die automatisierte Erstellung eines sogenannten Score-Werts, auf dessen Grundlage Banken und Händler über die Kreditvergabe an Kunden entscheiden, die Einbindung der betroffenen Personen voraus. Kritisch sieht Pikamäe auch, dass die Schufa jahrelang Informationen über eine abgeschlossene Privatinsolvenz speichert. Bislang hatte die Schufa die Daten zur sogenannten Restschuldbefreiung drei Jahre lang gespeichert, obwohl die Insolvenzgerichte diese nach sechs Monaten löschen.

Daten von 250.000 Verbrauchern gelöscht

Hier konnte die Schufa am Mittwoch nun Vollzug melden: Wie sie schon Ende März angekündigt hatte, sind nun die Daten zur Restschuldbefreiung von 250.000 Verbrauchern gelöscht worden. Das erhöht deren Chancen nach der Privatinsolvenz auf ein halbwegs normales Wirtschaftsleben. Denn mit dem Schufa-Malus hätten sie nicht nur bei Krediten schlechte Chancen, sondern auch bei der Wohnungssuche. Denn die Vermieter verlangen eine Schufa-Auskunft.

Die Schufa begründete ihre Entscheidung damit, schneller Klarheit für Verbraucher zu schaffen. Mit der Frage, wie lange Informationen zur Restschuldbefreiung gespeichert werden dürfen, beschäftigen sich derzeit der EuGH und der Bundesgerichtshof (BGH). Der BGH möchte eine Klärung durch den EuGH abwarten.

Mehr Transparenz und Klarheit für Verbraucher

Die Entscheidung der Schufa lässt sich auch als vorauseilender Gehorsam verstehen. Sie selbst verweist auf die Bedenken des EuGH-Generalanwalts, der sich für eine verkürzte Speicherung der Restschuldbefreiung ausgesprochen hatte. Seine Bedenken sind aber nicht verbindlich für den EuGH. „Jedoch zeigt die Praxis, dass die Richterinnen und Richter des EuGH häufig den Schlussanträgen folgen. Der EuGH wird voraussichtlich im Sommer entscheiden“, hieß es in der Pressemitteilung der Schufa. Hier lässt sich die Handschrift der Vorstandsvorsitzenden Birkholz erkennen: Ihr ist nicht mehr daran gelegen, Verfahren durch juristische Winkelzüge möglichst lange hinauszuzögern, auch wenn die rechtlichen Chancen gegeben wären. Ihr geht es um mehr Transparenz und damit mehr Klarheit für die Verbraucher. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, das Vertrauen in der Öffentlichkeit auszubauen.

Dass die Schufa, die mehrheitlich den Sparkassen und Volksbanken gehört, der führende Kreditauskunftsdienst ist, liegt auch an dem Datenpool, der über 943 Millionen Einzeldaten zu 67,9 Millionen natürlichen Personen und zu 6 Millionen Unternehmen umfasst. Täglich beantworten die 900 Schufa-Mitarbeiter mehr als 300.000 Anfragen.

Zweifel an automatisierten Entscheidungsverfahren

Bleibt offen, wie der Auskunftsdienst auf die Bedenken bezüglich des Scorings reagieren muss. Hier geht es um Löschungs- und Auskunftsansprüche gegen die Schufa, wenn einem Verbraucher ein Kredit verweigert worden war. Nach Ansicht des EuGH-Generalanwalts haben die Bürger ein Recht darauf, dass eine Entscheidung mit erheblicher negativer Wirkung nicht ausschließlich auf automatisierter Datenverarbeitung beruhe. Dass das Geschäftsmodell auf der Kippe stehen kann, wird die Schufa abstreiten. Möglicherweise kann man auf die rechtlichen Bedenken zu dem automatisierten Entscheidungsprozess mit dem alten Modell reagieren, als die Kreditnehmer in die Schufa-Anfrage der Banken zuvor einwilligen mussten.

Zudem versucht die Schufa seit einigen Monaten, die Verbraucher darüber aufzuklären, wie sie ihren für Kreditentscheidungen wichtigen Score-Wert verbessern können. Die Banken verlassen sich daneben noch auf andere Daten, um die Bonität eines Kreditnehmers beurteilen zu können. Weniger im Mittelpunkt als die Schufa stehen andere Auskunftsdienste wie Creditreform oder Crif . Dass die Schufa nun ihre Daten zur Restschuldbefreiung schon nach sechs Monaten und nicht nach den gesetzlich möglichen drei Jahren löscht, dürfte auch dort den Druck erhöhen.