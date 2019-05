Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel Das große Shoppen : Der treue Kunde ist der Doofe

Treue kann gut und schön sein. In der Ehe, in Freundschaften oder in der unverbrüchlichen Beziehung zu einem Fußballklub ist Treue eine sehr lobenswerte Eigenschaft. Andererseits kann Treue aber auch nach hinten losgehen. Zum Beispiel dann, wenn sie zu einer kostspieligen Angelegenheit wird. Das erleben Verbraucher immer wieder, sobald sie bemerken, dass sie als treue Kunden viel mehr bezahlen müssen oder viel schlechtere Konditionen haben als andere, die bei demselben Unternehmen einen ähnlichen Vertrag neu abschließen. Stammkunden fühlen sich deswegen ungerecht behandelt. Selbst schuld, kann man nur sagen. Für übergroße Verlässlichkeit gibt es im Deutschen ein schönes Wort mit einer unschönen Bedeutung. Es lautet: treudoof.

Thomas Klemm Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Dass es sich auszahlt, Neukunde zu werden, sollte sich spätestens seit der Jahrtausendwende herumgesprochen haben. Damals, in den Anfängen des Mobilfunkbooms, lockten Anbieter Kunden mit immer neuen, oft kostenlosen Handymodellen. Viele Verbraucher nutzten die Lockangebote weidlich aus und kündigten nach der Mindestlaufzeit ihren Vertrag mit dem einen Mobilfunkanbieter, um sogleich beim nächsten einen attraktiveren Vertrag abzuschließen. Ein solches Vertrags-Hopping ist bis heute üblich, beispielsweise von einem Billigstromanbieter zum nächsten, der eine stattliche Neukundenprämie in Aussicht stellt.