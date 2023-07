Aktualisiert am

Nirgends in Europa werden so viele Schiffe zum Wohnen gehandelt wie im französischen Saint-Jean-de-Losne. Manche Käufer schippern gar nicht mehr weg.

Haben Sie Lust auf Amore? 31 Jahre jung, solide eingerichtet, mittlere Größe. Kostet aber 48.000 Euro. 48.000? Ja, ein Hausboot ist nicht günstig. Wobei Amore sogar noch vergleichsweise preiswert ist. Für viele Schiffe hier sind mehrere hunderttausend Euro hinzulegen, das teuerste derzeit kostet eine halbe Million.

Hier – das ist in Saint-Jean-de-Losne. Das französische Dorf im Burgund knapp 30 Kilometer südöstlich von Dijon kennt kaum jemand, aber die Fans von Hausbooten schon. Denn für sie ist der 1000-Seelen-Ort ganz groß, er ist das europäische Zentrum für solche Schiffe. Für den Kauf, den Umbau, die Wartung, aber auch den Verleih. Die konkurrierenden Niederländer mögen mehr solcher Schiffe handeln, aber nicht so konzentriert an einem Ort.