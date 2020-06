Corona-Krise : So groß ist die Skepsis am Immobilienmarkt

Auch an dem in den vergangenen Jahren so erfolgsverwöhnten deutschen Immobilienmarkt geht die Corona-Krise nicht spurlos vorüber. Angesichts der sich abzeichnenden schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen mehren sich Zweifel am Fortbestand der Hausse – trotz historisch niedriger Zinsen. Verunsicherung macht sich breit.

Neuangebot und Nachfrage sind hierzulande zum Teil deutlich gefallen. Das gilt für den Kauf von Häusern und Wohnungen wie auch in etwas schwächerer Form für Mietobjekte. Dies sind Ergebnisse einer Analyse des Immobiliendienstleisters McMakler, die der F.A.Z. exklusiv vorliegen. Die Autoren haben deutschlandweit und in den einzelnen Bundesländern von Jahresanfang bis einschließlich April das Angebot an Immobilen insgesamt ausgewertet, die neuveröffentlichten Inserate sowie die Nachfrage von Käufern und Mietern und die Daten mit dem Vorjahr verglichen.