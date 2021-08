Urteil zu Steuerzinsen : Auch der Rechnungszins für Betriebsrenten ist zu hoch

Aktualisiert am

Sechs Prozent Steuerzinsen sind realitätsfern, sagt das Verfassungsgericht. Fachleute fordern nun auch Konsequenzen in anderen Bereichen des Steuerrechts. Wer hohe Zinsen vom Finanzamt bekommen hat, muss indes nichts fürchten.

Die Wirtschaft begrüßt den am Mittwoch veröffentlichten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, wonach die bisher 6 Prozent Zinsen auf Steuernachzahlungen und -erstattungen zu hoch sind. Angesichts kaum mehr vorhandener Kapitalmarktzinsen ist der hohe steuerliche Rechnungszins realitätsfern. Der Staat kann sich wegen seiner hohen Kreditwürdigkeit sogar zu negativen Zinsen verschulden, verdient also Geld damit, wenn er sich welches leiht. Deshalb könnte der Beschluss vom Mittwoch auch in anderen steuerrechtlichen Fragen Folgen haben.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

„Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts begrüßen wir, weil sie unserer langjährigen Forderung nach marktgerechten Zinsen im Steuerrecht Rechnung trägt”, sagt Klaus-Peter Naumann, Sprecher des Vorstands des Wirtschaftsprüferinstituts IDW. Das IDW hatte in der Vergangenheit schon Änderungen gefordert und im April 2018 eine entsprechende Stellungnahme gegenüber dem zuständigen Senat des Bundesverfassungsgerichts abgegeben.

IDW-Sprecher Naumann fordert nun weitere Konsequenzen. So sollte der Gesetzgeber die Gelegenheit nutzen, das Thema Verzinsung im Steuerrecht ganzheitlich anzugehen. Dies betreffe insbesondere den steuerlichen Abzinsungssatz von 6 Prozent zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen. Dieser ist nach Einschätzung des IDW ebenfalls zu hoch, marktfern und begegnet verfassungsrechtlichen Bedenken. Er belastet die Unternehmen und schwächt die betriebliche Altersvorsorge. „Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung der betrieblichen Altersvorsorge sollte deren steuerliche Benachteiligung abgebaut werden, indem die Zinssätze zur Abzinsung betroffener Bilanzposten jetzt deutlich gesenkt werden“, fordert Naumann.

Künftig 3 statt 6 Prozent?

Welcher steuerliche Zins könnte künftig statt den bisherigen 6 Prozent angesetzt werden? Das Bundesverfassungsgericht schreibt laut Ecovis-Steuerberater Alexander Kimmerle aus Kempten in seinem Urteil keinen Zinssatz vor, sondern legt nur allgemeine Regelungen zu dessen Ermittlung dar. Der Gesetzgeber muss bis Ende Juli 2022 Zeit einen neuen Zinssatz festlegen. Es sieht laut Kimmerle derzeit vieles nach 3 Prozent pro Jahr beziehungsweise 0,25 Prozent pro Zinsmonat aus. Bevor der Gesetzgeber keine Neuregelung getroffen hat, werde sich aber nichts ändern. Wegen der bevorstehenden Wahlen und der zu erwartenden langen Regierungsbildung wird in diesem Jahr wohl nichts mehr beschlossen. Somit bleibt laut Kimmerle nur Abwarten.

Wenn Steuerzahler Erstattungen vom Finanzamt bekommen, weil sie in der Vergangenheit zu hohe Steuern gezahlt haben, konnten sie an den hohen Zinsen bisher sogar verdienen. Müssen Betroffene nun mit Rückforderungen rechnen? Für diese Sorge gibt es laut Steuerberater Stefan Renger keinen Grund.

Laut Renger ist es nämlich nicht zulässig, Erstattungszinsen von den Steuerpflichtigen zurückzufordern. Eine Vorschrift in der Abgabenordnung schütze das Vertrauen des Steuerzahlers in einen zu seinen Gunsten ergangenen Bescheid, selbst wenn sich herausstellt, dass die angewendete Vorschrift verfassungswidrig sei. Habe der Steuerpflichtige einen Bescheid über Erstattungszinsen erhalten, könne das Finanzamt das Geld nicht zurückfordern. Das gilt laut Renger selbst dann, wenn der Bescheid unter Vorbehalt erteilt wurde.