Berühmte Testamente : Vererben wie Michael Jackson

Schon als Kind vom Vater auf die Bühne getrieben, schuf Michael Jackson im Laufe seiner Karriere Dutzende Welthits. Dennoch blieb das musikalische Genie sein Leben lang eine traurige Gestalt. Clevere Testamentsvollstrecker vergoldeten aber sein Erbe.

Michael Jackson starb am 25. Juni 2009 im Alter von nur 50 Jahren an Atemstillstand infolge einer Überdosis des Narkosemittels Propofol, das er gegen Schlaflosigkeit nahm. Sein Erbe hatte Jackson sieben Jahre zuvor geregelt, kurz nach der Geburt seines dritten Kindes. Der „King of Pop“ gründete am 22. März 2002 den „Michael Jackson Family Trust“ und verfügte in einem fünfseitigen Testament am 7. Juli desselben Jahres, dass nach seinem Tod sein gesamtes Vermögen in diesen Trust übergehen soll.