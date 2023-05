Am liebsten einfach. Weil viele Menschen sich nicht mit dem Tod und weniger mit ihrem Nachlass be­schäftigen wollen, stehen Erben in vielen Fällen ohne einen Plan da, wie das Erbe der Eltern aufgeteilt werden soll. Wer sich dann aber doch traut, sich damit zu beschäftigen, der nutzt oft das „Berliner Testament“ als Form der möglichen Testamente. Es ist das wohl das gängigste in Deutschland. Über die Hälfte aller Testamente in Deutschland sind nach dem Berliner Modell aufgesetzt.

Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt.

Die Idee dabei ist tatsächlich vergleichsweise einfach. Ein Ehepaar setzt sich gegenseitig als Alleinerben ein. Das führt dazu, dass die Kinder im Todesfall eines Elternteils in der Erbfolge zunächst einmal nicht zum Zuge kommen. Sie sind quasi „enterbt“. Sie erben erst dann, wenn auch das zweite Elternteil verstorben ist. Im Testament des Berliner Modells werden sie damit als „Schlusserben“ eingesetzt.