Beitragsfreie Policen : Wenn Lebensversicherungen schlafen

Aktualisiert am

Maklermesse 2019 in Dortmund: Vermittler glauben an die Lebensversicherung. Ob das Kundenvertrauen stabil ist, darüber weichen die Sichtweisen ab. Bild: Edgar Schoepal

28 Prozent der Lebensversicherungsverträge in Deutschland ruhen. Die Zahl nimmt seit Jahren zu. Manch einer wertet das als einen Beleg für einen Verlust an Vertrauen. Doch so einfach ist es nicht.