F.A.Z. exklusiv : Bahnfahren wird durch Coronavirus billiger

Ein Fahrkartenautomat am Hauptbahnhof Lutherstadt Wittenberg Bild: dpa

Nicht nur Autofahren wird als Folge der Ausbreitung des Coronavirus mit niedrigeren Öl- und Spritpreisen billiger – auch Bahnfahrer reisen im Moment in vielen Fällen günstiger als sonst. Nachdem die Deutsche Bahn im Januar nach der Senkung der Mehrwertsteuer für Zugfahrten 11 Prozent mehr Reisende als im Vorjahr registriert hatte, wurde in den vergangenen Tagen auf vielen wichtigen Strecken deutliche Rückgänge der Fahrgast- und Buchungszahlen festgestellt.

Das wird unter anderem mit der Absage von Großveranstaltungen wie der Tourismusmesse ITB in München erklärt, aber auch mit den „Travel ban“ genannten Reisebeschränkungen in vielen Großunternehmen, die zu einer spürbaren Verringerung der Zahl der Geschäftsreisenden in Flugzeugen und Zügen führen.