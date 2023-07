Die Deutsche Bundesbank hat in ihrer Mitteilung zur Geldvermögensbildung in Deutschland im ersten Quartal 2023 am Freitag zu ungewöhnlichen Formulierungen greifen müssen. Von historischen Höchstwerten ist die Rede, von „nie zuvor“ und „zum ersten Mal“. Auf die ungewöhnlich abrupte Zinswende, die sich seit dem Sommer 2022 vollzogen hat, reagieren die Anleger mittlerweile sehr deutlich und schichten ihr Geld um, wie es die Bundesbank in ihren quartalsweisen Statistiken bisher noch nicht beobachten konnte.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Punkt 1: Die Lethargie der Sparer ist vorbei. Jahrelang stieg das auf Giro- und Tagesgeldkonten liegende Geld bis auf zuletzt 1,8 Billionen Euro. Wenn die Haushalte am Monatsende noch etwas übrig hatten, blieb das Geld eben auf diesen meist zinslosen Konten der Inflation ausgeliefert. Quartal für Quartal landete ein Gutteil der monatlichen Ersparnisse auf den Giro- und Tagesgeldkonten.

Das war auch nach dem Beginn der Zinswende vor einem Jahr zunächst noch so und schwächte sich im Herbst dann etwas ab. Im ersten Quartal nun aber eine Veränderung „wie nie zuvor“: Es blieben nicht nur die sonst üblichen Zuflüsse auf die Konten aus. Die Sparer zogen netto sogar 56 Milliarden Euro aus den Sichteinlagen, also von den täglich verfügbaren Konten, ab. Das gab es in der Form noch nie.

Anleihen locken die Anleger wie nie

Punkt 2: Die Sparer trauen sich auf den Kapitalmarkt. 70 Milliarden Euro Ersparnis bildeten sie im ersten Quartal 2023 und damit 15 Milliarden Euro weniger als im ersten Quartal 2022. Die Inflation hinterlässt hier ihre Spuren in geringerer Fähigkeit der Haushalte zum Sparen. Wenn schon weniger Sparen, dann aber wenigstens mit Rendite: Von den 70 Milliarden Euro flossen 30 Milliarden Euro in Anleihen. Ein „historischer Höchstwert“, wie die Bundesbank feststellt.

Ein Segment, das jahrelang weitgehend zinslos vor sich hin dümpelte, wird von Privatanlegern wieder oder erstmals entdeckt. Vor allem Unternehmensanleihen waren gefragt, viel stärker als Aktien oder Fonds. Bundesanleihen mit zwei Jahren Laufzeit bieten derzeit gut 3 Prozent Rendite im Jahr, Unternehmensanleihen je nach Bonität des Emittenten sogar noch etwas mehr. Die Zahlen sind erstaunlich hoch angesichts der Tatsache, dass viele Anleihen für Privatanleger gar nicht handelbar sind, weil die Regulierung hier bisher einen Strich durch die Rechnung macht.

Punkt 3: Fonds werden nur unterdurchschnittlich genutzt. Die Regulierungsbeschränkungen bei Anleihen müssten eigentlich den Fonds in die Hände spielen, über die Anleger gut in Anleihen investieren können. Zudem steigt die Zahl der ETF-Sparpläne deutlich, über die monatlich regelmäßig viel Geld in Fonds fließt. Dennoch bleibt das Plus für Fonds unterm Strich mit 12 Milliarden Euro deutlich unter den Werten ein Jahr zuvor.

Punkt 4: Termineinlagen sind der absolute Gewinner. Weil die Tagesgeldzinsen sich im Zuge der Zinswende nur sehr langsam nach oben bewegen und vor allem viele Sparkassen und Volksbanken weiterhin gar keine Zinsen auf ihre Tagesgeldkonten zahlen, nutzen immer mehr Sparer die zinslich viel schneller gestiegenen Festgeldangebote. 45 Milliarden Euro flossen im ersten Quartal in solche Termineinlagen, was die Bundesbank als „erheblich“ bezeichnet.

2,7 Prozent Zins für ein Jahr Festgeld

2,7 Prozent gibt es derzeit im Durchschnitt für auf ein Jahr festgelegtes Geld, hat die FMH-Finanzberatung ermittelt. 2,8 Prozent sind es für fünf Jahre. Und wer die Augen offen hält, findet mittlerweile einige Angebote mit einer 4 vor dem Komma. Und selbst bei deutscher Einlagensicherung gibt es zum Beispiel gerade aktuell neue Angebote wie von der BMW Bank mit 3,6 Prozent Zins für drei Jahre.

Punkte 5: Die Inflation wird nur von einer Anlageklasse übertroffen. Zinsen von 3 oder 4 Prozent sind besser als nichts; angesichts einer Inflationsrate von immer noch mehr als 6 Prozent in Deutschland ist das aber nur ein schwacher Trost. Wer die Inflation übertreffen will, konnte das im ersten Quartal 2023 nur mit einer Anlageklasse in der Bundesbank-Statistik schaffen: deutschen Aktien. Sie legten in der Bewertung um 10 Prozent oder 26 Milliarden Euro zu. Auslandsaktien gewannen immerhin 6 Prozent (13 Milliarden Euro).

Mehr zum Thema 1/

Insgesamt trugen die Bewertungsgewinne von 76 Milliarden Euro mehr als die Ersparnisbildung von 70 Milliarden Euro zum Anstieg der Geldvermögen in Deutschland bei, auf 7,4 Billionen Euro im ersten Quartal. Je Einwohner sind dies im Durchschnitt rund 90.000 Euro. Neben dem Geld auf Konten, in Aktien, Anleihen und Fonds gehen in diese Zahl auch die Ansprüche aus Lebensversicherungen und Versorgungswerken ein, nicht aber Immobilien oder Ansprüche aus der gesetzlichen Rente.