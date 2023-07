Die große Reform der betrieblichen Altersvorsorge ist nun schon einige Jahre her. 2017 hatte die Politik das Betriebsrentenstärkungsgesetz verabschiedet, seit 2018 ist es in Kraft. Und wie der Name suggeriert, sollte mithilfe neuer Regelungen die Vorsorge über den Chef für Arbeitgeber und Mitarbeiter attraktiver gestaltet werden.

So müssen sich Arbeitgeber beispielsweise seit 2022 bei Einzahlungen in eine Pensionskasse, einen Pensionsfonds oder eine Direktversicherung mit rund 15 Prozent des umgewandelten Entgelts an der Vorsorge beteiligen. Allerdings nur dann, wenn der Arbeitgeber seinerseits Sozialabgaben spart. Auch können Arbeitnehmer nun bis zu 8 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Ren­tenversicherung steuerfrei in einen Ver­trag einzahlen.