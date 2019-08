Probleme mit Buchungsplattform : Kein Geld zurück

Später Abend in der letzten Arbeitswoche vor dem Urlaub. Recherche am Laptop. Das Angebot klingt toll: ein altes Fischerhaus, zwei Schlafzimmer unter dem Dach mit Blick auf die Ostsee. Ruhe, Schwimmen, Lesen, lobt ein Nutzer der Plattform Booking.com, der ganz offenbar phantastische Tage an der abgelegenen Bucht verbracht hat. Genau so etwas suchen wir zum Abschluss nach drei Wochen Rundreise durch das Baltikum.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Auch wir lassen uns von der positiven Bewertung beeinflussen. Schnell sind Belegplan des Hauses gecheckt, Standardfragen beantwortet und die Daten der Kreditkarte hinterlegt. Das Smartphone summt, die Bank bestätigt den Geldtransfer an Booking, die Plattform schickt ihre übliche Buchungsbestätigung. Kurz darauf meldet sich auch der Hauseigentümer per Mail und wünscht einen tollen Urlaub. Die Kosten für eine Stornierung fallen uns nicht auf. Warum auch?