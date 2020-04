F.A.Z. exklusiv : Raffinerien produzieren mehr Heizöl

Deutschlands Raffinerien haben wegen der Corona-Krise ihre Produktion offenbar zum Teil umgestellt – und damit heftigere krisenbedingte Produktionsrückgänge offenbar bislang vermieten.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Wie aus Zahlen des Mineralölwirtschaftsverbands (MWV) hervor geht, die der F.A.Z. vorliegen, sank die Herstellung von Mineralölprodukten in Deutschland insgesamt im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,2 Prozent. Besonders stark war der krisenbedingte Rückgang bei Flugkraftstoffen, hier war ein Minus von immerhin 25,8 Prozent zu verzeichnen. Die Herstellung von Benzin ging um 4,5 Prozent zurück, die von Diesel um 7,1 Prozent. Im Gegenzug wurden allerdings 30,3 Prozent mehr Heizöl produziert als im Vorjahreszeitraum.

Corona mache sich in den Mineralöl-Zahlen im März erstmals bemerkbar, berichtet der Verband. „Die Mineralölverarbeitung in Deutschland liegt im März gegenüber dem Vorjahr nur leicht im Minus – ein Grund ist die stark gestiegene Heizölproduktion“, sagte MWW-Hauptgeschäftsführer Christian Küchen. „Ansonsten sind die Absatzzahlen im März stärker zurückgegangen als die Raffinerieverarbeitung, zudem gelten die Ausgangsbeschränkungen erst seit der letzten Märzwoche, so dass wir das ganze Ausmaß der coronabedingten Produktions- und Absatzrückgänge erst noch sehen werden.“

Heizöl erlebe aufgrund des stark gesunkenen Preises eine Sonderkonjunktur, sagte Küchen: „Die Lieferanten arbeiten derzeit lange Bestell-Listen ab – der Heizölpreis ist seit Jahresbeginn von durchschnittlich über 70 Euro je 100 Liter zu Jahresbeginn derzeit auf unter 50 Euro gefallen.“

Neustart in der Klimapolitik

Der Verband führte weiter aus, in der Zeit nach der Krise habe die Politik die große Chance, ein Konjunkturprogramm mit einem Neustart in der Klimapolitik in den Bereichen Verkehr und Wärme zu verbinden. „Das heißt: Umstellung der heutigen Energiesteuer auf eine echte CO2-Bepreisung und Anerkennung klimafreundlicher Kraftstoffe in der CO2-Flottenregulierung der EU für Personenwagen“, sagte Küchen.

Beides würde die Marktchancen von CO2-armen Kraftstoffen wie Biofuels und synthetischen E-Fuels massiv erhöhen, und für beides sollte sich die Bundesregierung im Rahmen ihrer anstehenden EU-Ratspräsidentschaft einsetzen. „Der Green Deal bietet dafür den perfekten Anlass“, meinte der Verbandsgeschäftsführer.

„Ein dritter Punkt ist mehr staatliche Förderung von Investitionen in die Forschung und ein Markteinführungsprogramm für klimafreundliche Kraftstoffe und Brennstoffe. Im Ergebnis würden die Wirtschaft zum Niveau der Zeit vor Corona zurückkehren können, ohne dass wir zum alten CO2-Niveau zurückkehren müssen.“