Lebensversicherung ist ein so langfristiges Geschäft, dass der Erfolg strategischer Entscheidungen für Kunden nie sofort zu messen ist. Das hat der kleinen Gruppe von Abwicklungsplattformen den Start in Deutschland erschwert. Im an­gelsächsischen Ausland und in der Schadenversicherung längst etabliert, kaufen sie Vertragsbestände von Gesellschaften auf, die nicht mehr erkennen, wie sie profitabel wirtschaften können. Oft haben sie sich schon zuvor aus dem Neugeschäft zurückgezogen und ihren Bestand somit in den Run-off gegeben. Die Abwickler verwalten dann nach der Übernahme die Verträge und versuchen, sie zu opti­mieren.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



Verbraucherschützer sehen das Modell kritisch, weil nicht sichergestellt ist, wie lange die Plattformen an diesen Beständen festhalten. Dahinter stehen inter­nationale Investoren, die Geld für die Zu­käufe und den Aufbau einer effizienten Informationstechnik bereitstellen. Kritiker befürchten, dass sie keine hohe Meinung davon hätten, wenn sie wegen Fi­nanzierungslücken Kapital nachschießen müssen. Die Plattformen und ihre Geldgeber dagegen suggerieren, dass die Übernahme eines Run-off-Bestands ge­wissermaßen ein Selbstläufer ist, weil keine neuen Vertriebskosten entstehen und die Aufkäufer über mehrere Port­folios die Verträge und die Verwaltung effizienter gestalten können.