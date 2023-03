Weißt du eigentlich, wie viele Rentner in Deutschland mehr als 3000 Euro Rente im Monat bekommen? Die Frage des Kollegen auf dem Büroflur kommt unerwartet, die Antwort wird es auch sein, das lässt sich an der Fragestellung schon erahnen. Dass die Antwort aber 50 lautet, ist dann doch sehr überraschend. Nicht 50.000 oder 500.000, was ja bei mehr als 20 Millionen Rentnern im Land durchaus auch hätte sein können, nein, übersichtliche 50.

Die Deutsche Rentenversicherung will das auf Nachfrage nicht bestätigen. Aus dem Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung geht nur hervor, dass es bei 50 Fällen sehr wahrscheinlich ist, dass sie mehr als 3000 Euro Rente haben. Die offizielle Staffelung der Rentenversicherung geht nur bis 2400 Euro im Monat. Wie viel der höchstbeziehende Rentner in Deutschland bekommt, mag die Versicherung nicht sagen. Wohl aber, dass derzeit nur 0,6 Prozent der Rentner mehr als 2400 Euro Auszahlbetrag im Monat haben. Also einer von 160. Und da sind Steuern und Krankenversicherung noch nicht einmal abgezogen. Die Zahl sollte jeden hellhörig machen und dafür sensibilisieren, was im Alter für eine Einkommenssituation wartet. Es ist deutlich weniger als das aktuelle Einkommen.