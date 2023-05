Herr Pianowski, Sie leiten gemeinsam mit Verena Kienel das Nachhaltigkeitsresearch der Fondsgesellschaft Ökoworld. Die Beliebigkeit des Begriffs Nachhaltigkeit bringt der Branche schwere Reputationsschäden und Vorwürfe der Grünfärberei ein.

Völlig zu Recht. Wer behauptet, man könne Nachhaltigkeit definieren, wie man möchte, hat keine Ahnung oder etwas zu verbergen. Das wissenschaftliche Konzept dahinter bietet zwar einige Differenzierungen, ist aber keinesfalls beliebig. Die Finanzbranche versteckt sich allerdings gern hinter unangemessenen Definitionen. Die Branche streut die Nebelkerzen, weil sie bei Weitem nicht grün ist, sondern alles finanziert, was unsere Lebensgrundlagen zerstört und Menschenrechte verletzt.

Was ist für Sie denn Nachhaltigkeit?

Das Konzept ist einfach und logisch: Wir Menschen müssen so wirtschaften, dass die ökologischen Grenzen unserer Erde nicht überfordert sind und die Menschenrechte gelten. Wir versagen derzeit bei allen Dimensionen massiv.

Kann man das denn überhaupt messen?

Das Herunterbrechen auf konkretere Kennzahlen ist nicht besonders schwierig. Wir haben von einigen Ausnahmen abgesehen sehr zuverlässige Zahlen und Messergebnisse. Messprobleme sind wieder so ein Mythos der Branche und der Unternehmen, um eine Ausrede zu haben. Hinreichend genau messen, um richtige Entscheidungen herbeizuführen; das können wir schon längst.

Was sind die richtigen Entscheidungen?

In unserer Analyse bei der Ökoworld fragen wir uns zunächst immer, ob es Produkte überhaupt braucht. Natürliche Ressourcen sind begrenzt und müssen klug eingesetzt werden. Man kommt schnell auf Grundbedürfnisse wie Wohnen, Sicherheit, Nahrung, Gesundheit und Mobilität. Dann stellt sich die Frage, wie Produkte gestaltet sind, ob sie beispielsweise ressourceneffizient sind, recycelbar und vieles mehr. Menschen müssen natürlich mobil sein, aber eben nicht mit einem Verbrenner-SUV. Wir gehen schließlich in die komplexen Wertschöpfungsketten und schauen uns betriebliche Prozesse mit der ökologischen und sozialen Brille an.

Zu den Grundbedürfnissen: Alles andere ist Luxus und gehört verboten?

Ob die Menschen Luxus brauchen, habe ich nicht zu bestimmen. Die Ökoworld muss jedenfalls nicht darin investieren. Was ich persönlich nicht verstehen kann, ist, dass man Verzicht auf Materielles nicht als Luxus sieht, sondern als Einschränkung. Für viele Menschen ist Luxus, gesund zu sein, Zeit zu haben, frei zu sein, Freunde und Familie um sich zu haben, Natur zu erleben.

Jedes Neugeborene ist ein weiterer Konsument.

Kinder sind keine Umweltsünde. Wir wollen menschliches Leben auf der Welt, sonst bräuchten wir das alles nicht zu tun. Klimaschutz ist deshalb der beste Menschenschutz. Es kommt darauf an, unser Wirtschaften, mithin die Produktion und den Konsum, vom Ressourcenverbrauch abzukoppeln. Gleichwohl bin ich froh, dass nach den neuesten Schätzungen bei knapp neun Milliarden Menschen weltweit der Peak erreicht sein könnte.

Wie viele Unternehmen im Dax erfüllen Ihre Ansprüche?

Wir investieren global. Von den mehr als 90.000 börsennotierten Unternehmen auf der Welt sind für uns 15.000 bis 20.000 rein vom Handelsvolumen her interessant. Unseren Kriterien entsprechen davon ungefähr 1500 Unternehmen. Von denen wissen wir also, dass sie die Welt nicht kaputtmachen oder zumindest auf einem glaubwürdigen Weg sind, den wir in der Qualität und im Zeitverlauf akzeptieren können. Im Dax sind eine Handvoll Unternehmen in unseren Universen, zum Beispiel Henkel .

Weil Waschmittel der Erde nachhaltig helfen?

Waschen muss man, aber bitte ökologisch verträglich. Henkel ist seit 30 Jahren ein Pionier in Nachhaltigkeit, obgleich noch nicht am Ziel. Die Waschmittel ermöglichen das Waschen bei geringen Temperaturen. Henkel entwickelt seine Ökodesignansätze und Prozesse ständig weiter und hat schon längst sehr gute Managementsysteme aufgebaut.

