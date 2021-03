Martin Blessing im Porträt : Der Tempomacher

Aktualisiert am

Martin Blessing war vor der Finanzkrise ein junger, forscher Bankvorstand. Jetzt will der frühere Commerzbank-Chef jungen Finanztechnikunternehmen an die Börse helfen. Schließt sich damit der Kreis einer Bankerkarriere mit vielen Aufs und tiefen Abs?

Für die meisten ist Martin Blessing das Gesicht der Finanzkrise: mit Schweißperlen auf der hohen Stirn, als er auf Hauptversammlungen der Commerzbank von Aktionären als „Null“, „Kapitalvernichter“ und „Totalversager“ beschimpft wird. Das war hart, auch wenn Blessing gewiss schlechtes Timing bewies, als er im September 2008 als Vorstandsvorsitzender der Commerzbank den Kauf der Dresdner Bank vereinbarte – vierzehn Tage vor der Insolvenz von Lehman Brothers, die zur Eskalation der Finanzkrise führte. Blessing musste daraufhin zweimal den Gang zum Bankenrettungsfonds Soffin antreten. Ohne dessen Staatsgeld von 18,2 Milliarden Euro wäre die durch die Dresdner Bank doppelt so groß gewordene und kaum zu navigierende Commerzbank zerbrochen. Der Boulevard verspottete Blessing als Staatsbanker, weil sein Gehalt auf 500.000 Euro im Jahr gedeckelt wurde.

Doch Blessing hat auch in diesen harten Tagen Rückgrat bewiesen. Mit Fleiß und Ausdauer, die er auch in der Freizeit als Marathonläufer zeigte, führte der gebürtige Bremer die Commerzbank, bis er sich im Mai 2016 nach einem Milliardengewinn zur Schweizer Großbank UBS verabschiedete. Doch bis heute wird die nach wie vor teilverstaatlichte Commerzbank in ihrer Sanierung immer wieder zurückgeworfen, der Aktienkurs hat seit dem Staatseinstieg 90 Prozent verloren und liegt tiefer als zu Blessings Ausscheiden.