Finanzmärkte in Italien : Es droht der „perfekte Sturm“

Den Finanzmärkten dürfte es am Donnerstag an einer Reaktion auf die Ereignisse in Italien nicht mangeln. Der Rücktritt von Mario Draghi als italienischer Ministerpräsident gilt am heutigen Donnerstag als wahrscheinlich. „Addio al governo Draghi“ („Abschied von der Regierung Draghi“), titelte der Corriere della Sera, “Italien tradita” („Italien verraten“) überschrieb La Repubblica ihre Seite eins.

Der Ministerpräsident hat die Parlamentarier in der zweiten Kammer, dem Senat, am Mittwoch nicht von seinem Programm und seinem Verbleib als Regierungschef überzeugen können. Die meisten Abgeordneten der Linkspartei Fünf Sterne, aber auch der Parteien rechts der Mitte, also der Lega sowie der Berlusconi-Partei Forza Italia, verweigerten ihm bei der Vertrauensabstimmung die Unterstützung.

Die beispiellose Welle der Zustimmung in der zivilen Gesellschaft, die Draghi galt, ist am Parlament vorübergegangen. Italien schlage nun „eine schwarze Seite“ auf, „die Politik hat versagt“, schrieb der italienische Außenminister Luigi Di Maio auf Twitter, weil es unverantwortlich sei, in der aktuellen Krise der erfolgreich arbeitenden Regierung das Vertrauen zu entziehen. Es drohe nun „der perfekte Sturm“, erklärte der italienische EU-Kommissar Paolo Gentiloni.

Eine klare Antwort

Der nun erwartete Rücktritt der Regierung führt wahrscheinlich zu Neuwahlen im September oder Oktober und damit zu einer längeren Phase der Unsicherheit. Dies ist das Ergebnis, das die Märkte befürchten. Schon am Mittwoch sanken die Aktienkurse an der Mailänder Börse um 1,6 Prozent und damit deutlich stärker als an anderen europäischen Börsenplätzen. Die zehnjährigen Staatsanleihen Italiens rentierten bei 3,5 Prozent höher als jene von Griechenland. Damit unterstellen die Anleger für Italien höhere Risiken als für das Land, das vor wenigen Jahren finanziell am Abgrund stand.

Der Zinsabstand („Spread“) zwischen den zehnjährigen Anleihen von Deutschland und Italien stieg zeitweise auf fast 240 Punkte, fiel dann aber wieder deutlich. Manche Marktteilnehmer glauben, dass die Europäische Zentralbank (EZB) als Käufer aktiv ist, was aber nicht bestätigt wird. Die Zentralbank will stark auseinander laufenden Zinsen im Euroraum entgegenwirken, weil laut ihrer Befürchtungen die Geldpolitik dann nicht mehr funktioniert. Am heutigen Donnerstag diskutiert der Rat der EZB über neue Maßnahmen gegen ausschlagende Zinsen. Die Regierungskrise in Italien verstärkt das Dilemma, weil die Bank nach ihren Statuten kein politisch handelnder Akteur werden darf, ihre Eingriffe aber politischen Charakter haben können.

Draghi hatte im Senat weitere Wirtschaftsreformen angekündigt sowie die Vollendung angefangener Maßnahmen. Soziale Begleitmaßnahmen versprach er aber auch, wie etwa einen landesweiten Mindestlohn. Er schlug den Parlamentariern einen neuen „Vertrauenspakt“ vor. „Sind Sie bereit, die Anstrengungen zu bestätigen, die Sie in den ersten Monaten unternommen haben und die dann aber verblasst sind?“, fragte er. Die Abgeordneten gaben am Mittwochabend eine klare Antwort: Nein.