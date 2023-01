Margin-Calls : Wenn Anleger Sicherheiten von 750.000 Euro stellen müssen

In den USA weiß fast jeder Anleger, was ein „Margin Call“ ist. Für die deutschen Zuschauer des Filmdramas aus dem Jahr 2011, das den Untergang der Investmentbank Lehman Brothers behandelt, musste dagegen offenbar diesem Filmtitel noch reißerisch „Der große Crash“ vorangestellt werden. Tatsächlich gehören Margins für Op­tionskäufer und -verkäufer, wenn sie sich als Stillhalter zur Lieferung von Aktien zu bestimmten Preisen in der Zukunft verpflichten, zum Geschäft.

In Deutschland etwa verlangt die Terminbörse Eurex von den Depotbanken eine Margin. Dahinter verbirgt sich eine Reserve oder Sicherheitsleistung, mit der sich die Börse für den Fall absichert, dass die Lieferung der Aktien insbesondere nach starken Preisbewegungen durch den Stillhalter nicht erbracht wird. Diese Margin der Eurex geben Onlinebroker wie Consors oder Comdirect (Onvista) in der Regel mit einem kleinen Aufschlag zum Faktor 1,3 bis 1,5 Prozent an ihre Privatkunden weiter. Nicht so Flatex-Degiro.