Chefwechsel : Eine Chance für die Commerzbank

Die Berufung von Manfred Knof an die Spitze der Commerzbank ist mit erheblichen Risiken verbunden. Knof hat aber die Chance, die Kosten drastisch zu reduzieren und das Institut auf mittlere Sicht zu fusionieren. Das wäre ein Ende ohne Schrecken.

Das Firmenlogo auf der Commerzbank-Zentrale in Frankfurt Bild: dpa

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, heißt es in einem bekannten Gedicht Hermann Hesses, das die Lebensbahn eines Menschen als eine notwendige Abfolge von Etappen betrachtet, die jeweils mit einem Neubeginn verbunden sind. Hesses Botschaft, einen Neubeginn vor allem als Chance zu begreifen, der die Lebensgeister weckt, scheint nicht leicht auf die Commerzbank übertragbar, die vor einer schmerzhaften Sanierung steht, in der mutmaßlich eine fünfstellige Zahl von Arbeitsplätzen wegfallen wird.

Wer vor einem halben Jahr vorausgesagt hätte, die Commerzbank würde künftig im Aufsichtsratsvorsitz von einem Landesbanker beaufsichtigt und im Vorstandsvorsitz von einem langjährigen Versicherungsmanager geführt, wäre vermutlich mitleidig belächelt worden. Die von dem seit Anfang August amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Jörg Vetter herbeigeführte Berufung Manfred Knofs zum Vorstandschef sendet zwei drastische Botschaften in das tief verunsicherte Haus. Erstens: Wir trauen die notwendige Sanierung keinem der aktuellen Vorstände zu, wohl aber einem Mann, der zwar viele Jahre führende Positionen in der Allianz wahrgenommen hatte, aber nur über 14 Monate Erfahrung im Management einer Bank verfügt – und dort auch nur auf der zweiten Ebene unter dem Konzernvorstand.

Und zweitens: Bisherige Netzwerke, Seilschaften und vermeintliche Erbhöfe besitzen keinerlei Bedeutung mehr. Mit diesen Botschaften nimmt der Aufsichtsrat bewusst in Kauf, dass sich übergangen fühlende bisherige Spitzenkräfte außerhalb der Commerzbank einen Job suchen werden.

Erhebliche Risiken – und auch eine Chance

Der Berufung Knofs mag daher zumindest auf den ersten Blick kein Zauber innewohnen. Sie ist fraglos mit erheblichen Risiken verbunden. Aber es lassen sich durchaus Beispiele finden, in denen eine von außen kommende Spitzenkraft eine in einer schwierigen Lage befindliche Bank mit Erfolg neu auszurichten vermochte. Jean Pierre Mustier hat konsequent, allerdings auch mit der Robustheit des ausgebildeten Fallschirmjägers, die Transformation der italienischen Großbank Unicredit ins Werk gesetzt. Und die Erfolge der UBS in den vergangenen acht Jahren verbinden sich zu einem guten Teil mit der vorangegangenen strategischen Neupositionierung durch Axel Weber. Knofs Berufung zum Vorstandsvorsitzenden der Commerzbank bedeutet daher auch eine Chance für das Haus.

Denn so wie bisher kann es nicht weitergehen. Galt die Commerzbank in den vergangenen Jahren noch als ein interessanter Kandidat für eine Übernahme durch eine ausländische Großbank, ist in der Branche heute die Einschätzung zu hören, man warte lieber auf das Scheitern der Commerzbank, um bei einer anschließenden Filetierung die attraktiven Teile herauszuschneiden. Die Strategie der vergangenen Jahre, harte geschäftspolitische Entscheidungen zu vermeiden und stattdessen entweder auf steigende Zinsen oder auf einen Zusammenschluss mit der Deutschen Bank zu hoffen, besaß keine Zukunft.

Ohne Glanz und Gloria

Knof startet mit mehreren Handicaps. Das für das Bankgeschäft widrige gesamtwirtschaftliche Umfeld und die Überkapazitäten auf dem deutschen Bankenmarkt werden so schnell nicht verschwinden. Zudem verfügt er nur über bescheidenen strategischen Handlungsspielraum, weil die Commerzbank kleiner und schwächer ist als etwa Unicredit oder die UBS. Wenn es Vetter und Knof gelingt, die Kosten drastisch zu reduzieren, ohne die Integrität des Hauses zu gefährden, können sie eine zwar kleinere, aber wieder Respekt gebietende Commerzbank auf mittlere Sicht in einen Zusammenschluss führen. Es wäre ein Ende ohne Glanz und Gloria, aber auch ein Ende ohne Schrecken.