Fonds, die Gewinne erzielen, egal ob es an den Märkten auf oder ab geht, sind ein Anlegertraum. Die Wirklichkeit ist weit prosaischer.

Am Aktienmarkt hat sich zuletzt wieder etwas Entspannung breitgemacht. Die Anleger hoffen, dass steigende Zinsen und hohe Inflationsraten schon der Vergangenheit angehören und stattdessen die Aktienkurse wieder steigen. Nichtsdestoweniger ist die Abwärtsentwicklung des Vorjahres noch frisch im Gedächtnis.

Viele Anleger hätten sich wohl gewünscht, in Anlagestrategien investiert zu sein, die unabhängig von der Marktlage Erfolg versprechen, ob es nun nach unten oder nach oben geht, also dem Trend folgend auf der richtigen Seite zu sein. Solche Strategien werden von Managed-Futures-Fonds betrieben, die grundsätzlich zu den Hedgefonds zählen, auch wenn nicht alle so klassifiziert sind.