Die Girocard verliert das wichtige blau-rote Symbol. Das kann für Kunden problematisch werden. Was nun auf Sie zukommt.

Maestro und die Girocard – das schien für viele Jahre eine fast unumstößliche Beziehung zu sein. Das rot-blaue Logo prangte fast zwei Jahrzehnte nahezu auf jeder Girocard. Doch damit wird es in absehbarer Zeit vorbei sein. Dabei wissen nur die wenigsten, wie wichtig die beiden farbigen Kreise sind und was sie eigentlich bedeuten. Um zu verstehen, warum das so ist, muss man dazu ein paar Jahre zurückgehen.

Als die ersten Bezahlkarten in den Sechzigerjahren auf den Markt kamen, dienten sie zuerst nur als Garantiekarten gemeinsam mit einem Scheck. Doch Europa wuchs in den folgenden Jahren schnell zusammen – und schuf 1972 das Eurocheque-System. Sie sind der Vorläufer dessen, was wir später immer EC-Karten nannten. Damals noch eine internationale Scheckkarte, kam ihr mit dem Aufkommen von mehr und mehr Geldautomaten eine Funktion zum Geldabheben hinzu. Seit Anfang der Neunzigerjahre konnte man dann flächendeckend mit Karte und Geheimzahl bezahlen – das System Electronic Cash war geboren.