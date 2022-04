Twitter-Übernahme : Skepsis gegen Musks Angebot

Elon Musk polarisiert und überrascht, und das gerne. Dies zeigt auch die Reaktion der Anleger auf seinen geplanten jüngsten Coup: nach ein bisschen Hin und Her den Kurznachrichtendienst Twitter nun komplett zu übernehmen und dessen Börsennotierung zu beenden. Üblicherweise nähert sich der Aktienkurs eines Unternehmens, das vereinbart hat, übernommen zu werden, dem genannten Übernahmepreis an. Das ist insofern logisch, als damit vergleichsweise sicher Geld zu verdienen ist, weil ja ein Käufer für die Aktie bereitsteht, der sich auch schon auf einen Preis festgelegt hat. Nicht so im Falle von Twitter. Am Dienstag fiel der Kurs an der Wall Street um knapp 4 Prozent auf 49,68 Dollar; am Mittwoch ging es zur Eröffnung um mehr als 1 Prozent nach unten. Damit liegt der Kurs nun rund 10 Prozent unterhalb des Übernahmepreises.

Allerdings wurden am Dienstag als Folge der Zuspitzung des Konflikts mit Russland auch Technologiewerte bevorzugt verkauft. Der Nasdaq-100-Index fiel etwa gleich stark wie der Kurs der Twitter-Aktie, die in dem Index nicht enthalten ist. Dennoch hätte ein als sicher angesehenes Übernahmeangebot eigentlich zu einem leichten Kursanstieg führen müssen.