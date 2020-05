Kapitalerhöhung für Lufthansa : Geld her!

Mit 20 Prozent will sich der deutsche Staat an der gestrandeten Lufthansa beteiligen. Bild: EPA

Der deutsche Staat will sich mit 20 Prozent an der angeschlagenen Lufthansa beteiligen. Die Kapitalerhöhung soll unter dem Ausschluss von Bezugsrechten für Altaktionäre stattfinden. Das wird ihre Anteile verwässern. Was passiert in diesem Fall eigentlich?