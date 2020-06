Lufthansa nicht mehr im Dax : Worauf man bei Aktien achten sollte

Ein Kursschock sieht anders aus. Muntere 6 Prozent notierte die Lufthansa-Aktie am Freitagvormittag im Plus. Und das nachdem die Deutsche Börse am Abend vorher das Ende ihres Dax-Daseins verkündet hatte. Nach 32 Jahren ist am 22. Juni für das Gründungsmitglied Schluss. Warum also dieser Kurssprung? Erleichterung, endlich aus der Elite-Liga der Deutschen Börse raus zu sein? Wohl kaum. Rund 13 Milliarden Euro sind in Dax-ETFs angelegt. Diese Indexfonds müssen alle Dax-Aktien entsprechend ihres Gewichts kaufen. Fliegt eine Aktie raus, so verkaufen auch diese Fonds die Aktien.

Daniel Mohr Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Woche. F.A.Z.

Die Aktiennachfrage der Indexfonds ist wichtig. Doch sie ist längst nicht alles am Markt. Deswegen sollte auch nie die Indexmitgliedschaft das entscheidende Kriterium für die Auswahl von Aktien sein. Kennen Sie Hypoport? Nein? Schade. Der Aktienkurs des Lübecker Finanzdienstleisters (u.a. Dr. Klein) ist seit der Finanzkrise von unter 5 auf mehr als 400 Euro gestiegen. Ist er im Dax? Nein. Im M-Dax? Nein. Im S-Dax? Ja, seit ein paar Jahren.