Nach Hilfsmaßnahmen aus Berlin : Lufthansa-Aktienkurs steigt um mehr als 20 Prozent

Der Aktienkurse der Lufthansa hat zum Wochenschluss deutlich zugelegt. Die Anteile an der größten deutschen Fluglinie verteuerten sich im Handelsverlauf um mehr als 20 Prozent. Auch der deutsche Aktienmarkt stabilisierte sich nach den dramatischen Kursverlusten in den vergangenen Tagen etwas. Der Dax tendierte im Tagesverlauf um mehr als 6 Prozent fester.

Zuvor hatte die Bundesregierung umfangreiche Hilfsmaßnahmen verkündet für deutsche Unternehmen. Dazu zählen etwa Steuerstundungen und unbegrenzte Hilfskredite.

Der Euro Stoxx 50 stabilisierte sich beinahe 5 Prozent im Plus. Am Vortag hatte der Leitindex der Eurozone mit einem Verlust von mehr als 12 Prozent einen Kursrückgang historischen Ausmaßes erlebt. Auf Wochensicht steht derzeit ein Minus von mehr als 17 Prozent zu Buche.

Auslöser des jüngsten Crashs war ein von den Vereinigten Staaten verhängter Einreisestopp für die meisten Europäer zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus. Auch ein von der Europäischen Zentralbank (EZB) geschnürtes Notfallpaket gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie konnte den Kurs-Absturz nicht verhindern. Am Freitag gegen Mittag teilte die EZB mit, man könne bei Bedarf auch noch mehr tun, etwa Anleihekäufe vorziehen oder auf einige Länder konzentrieren.

In Mailand und Madrid, wo die Leitindizes am Donnerstag um 17 beziehungsweise 14 Prozent in den Keller gerauscht waren, gab es am Freitag hohe Kursgewinne. Der FTSE MIB legte zuletzt um fast 10 Prozent zu, der Ibex 35 um fast 7 Prozent.

In Italien wie auch in Spanien verhängte die Wertpapieraufsicht inzwischen ein Verbot für Leerverkäufe auf eine Reihe von Aktien. Damit soll verhindert werden, dass Spekulanten weiter auf fallende Kurse wetten und damit den Abverkauf noch beschleunigen.

Marktexperte Neil Wilson von Markets.com bezweifelt aber, dass dies etwas bringen könnte. Verbote von Leerverkäufen in der Vergangenheit hätten eher dazu geführt, dass Liquidität aus dem Markt genommen und eine Feststellung der wirklichen Aktienkurse lediglich etwas verzögert worden sei, so Wilson. Einen Kursrückgang basierend auf ökonomischen Fundamentaldaten hätten sie hingegen nicht verhindern können.

Die Erlaubnis der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA für einen Coronavirus-Test beflügelte in der Schweiz die Aktien des Pharmakonzerns Roche. Sie gewannen fast 9 Prozent an Wert hinzu. Auch der Schweizer Leitindex stoppte seinen Ausverkauf mit einem Plus von mehr als 6 Prozent.