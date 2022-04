Zwangsausschüttung im Lotto : 45 Millionen Euro – selbst wenn kein Lottospieler richtig tippt

Für manche ist es pures Glücksspiel und sogar verdammenswert. Für viele andere ist es die Chance schlechthin, sich kaum realisierbare Wunschträume vielleicht doch einmal erfüllen zu können: Lotterien wie das Spiel 6 aus 49. An diesem Mittwoch jedenfalls erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf einen Hauptgewinn zumindest ein klein wenig. Selbst wenn dann kein einziger Spieler sechs Richtige plus Superzahl getippt haben sollte, fließt der Jackpot von 45 Millionen Euro an die Spielteilnehmer der 15. Mittwochsziehung des Jahres. Denn dieser höchstmögliche Lotto-Jackpot wurde am Samstag nicht geknackt. Nun wird die Millionensumme auf jeden Fall ausgeschüttet und käme dann der nächstbesetzten Gewinnklasse zugute.

Kerstin Papon Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Für manche klingt es wie ein Déjà-vu, und in der Tat: Die letzte Zwangsausschüttung erfolgte erst zu Jahresbeginn. Am 19. Januar 2022 blieb die Gewinnklasse 1 des Lottospiels 6 aus 49 tatsächlich unbesetzt. Die angesammelten 45 Millionen Euro fielen deswegen der nächstfolgenden Gewinnklasse zu. Hier lagen mit ihren sechs getippten Zahlen gleich sechs Spieler richtig. Sie mussten sich die Gewinnsumme teilen und bekamen jeweils 7,5 Millionen Euro. Zweimal ging der Betrag nach Baden-Württemberg und je einmal nach Bayern, Brandenburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Zwangsausschüttung selten

Die aktuelle Regel zur Zwangsausschüttung des Jackpots gibt es seit gut anderthalb Jahren nach einer Gewinnplanänderung im September 2020. Zuvor wurde ausgeschüttet, wenn der Jackpot in zwölf aufeinanderfolgenden Ziehungen nicht geknackt worden war. Er musste in der 13. Ziehung ausgespielt werden. Zwangsausschüttungen sind jedoch selten. Nach rund 60 Jahren gab es die erste am 14. Mai 2016. Ein Spieler aus Nordrhein-Westfalen gewann mit sechs Richtigen 37,1 Millionen. Der höchste Jackpot des Spiels 6 aus 49 floss am 5. Dezember 2007 an drei Tipper aus Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Thüringen, die sich 45,4 Millionen Euro teilten.

Mit seinem Lottoglück sollte niemand fest rechnen, dennoch rückt es nun vielleicht für einige näher. Denn im Fall von sechs Richtigen beträgt die Gewinnchance eins zu gut 15,5 Millionen statt eins zu rund 140 Millionen für den „Supersechser“. Das zeigt: Beide Ereignisse sind extrem unwahrscheinlich. Dennoch gibt es regelmäßig Gewinner. 2021 seien bundesweit 181 Menschen zu Lottomillionären geworden, heißt es vom Deutschen Lotto- und Totoblock und den 16 Landeslotteriegesellschaften. Ausgegeben wurden 7,9 Milliarden Euro. Am beliebtesten mit einem Einsatz von 4 Milliarden Euro: Lotto 6 aus 49. Im Durchschnitt spielen hierzulande gut 7 Millionen Menschen regelmäßig Lotto und Co.

Bliebe nun auch die Gewinnklasse 2 unbesetzt, dann würde der Jackpot zunächst der folgenden Stufe, also fünf Richtigen plus Superzahl, zufließen. Hier beträgt die Gewinnwahrscheinlichkeit eins zu rund 542 000. Diese Gewinnklasse 3 teilen sich in der Regel allerdings etliche Lottospieler, mit einer theoretischen Gewinnquote von 12 135,40 Euro. Am vergangenen Mittwoch etwa bekamen 52 Tipper je rund 11 801 Euro. Am 30. März wiederum gab es 163 Gewinner, die nur unterdurchschnittliche 3407,60 Euro erhielten. In dieser Mittwochsziehung bildeten fünf Gewinnzahlen einen Strich durch das quadratische Spielfeld. Oft sprechen Muster oder niedrige Zahlen, die etwa für Geburtstage stehen, für geringe Quoten, weil viele so tippen.

Mehr zum Thema 1/

Mit der Änderung der Lottoregeln 2020 wurde auch die Spielgebühr von 1 auf 1,20 Euro je Feld erhöht. Die Bearbeitungsgebühr je Schein reicht je nach Bundesland von 20 Cent bis zu 1 Euro. Als Gewinn ausgeschüttet werden je eingesetztem Euro 48 Cent. 20 Cent werden nach Angaben der Anbieter für Kultur, Denkmalpflege, Sport, Soziales oder Umweltzwecke ausgegeben, und je 16 Cent entfallen auf die Lotteriesteuer sowie auf Kosten für Personal, Sach- und Werbeaufwand plus Provisionen. Für die Gesellschaften und den Staat ist es ein lukratives Geschäft.