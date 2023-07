Die Entscheidung der HSBC, ihr Hauptquartier in Canary Wharf aufzugeben, hat viele im Londoner Finanzdistrikt aufgerüttelt. Der angekündigte Wegzug einer der größten Banken knackst das Selbstbewusstsein des Viertels an. „Das ist ein weiterer Schlag für die Gegend“, sagt Matthew Pointon, Immobilienanalyst bei der Beratungsfirma Capital Economics. Bis zu 8000 Mitarbeiter saßen in den Hochzeiten in dem 45-stöckigen HSBC-Wolkenkratzer am Canada Square östlich der historischen City.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London.

Jetzt sind es weit weniger, weil vermehrt Banker im Homeoffice arbeiten und HSBC zudem Personal abbaut. Die 160.000 Quadratmeter Büroflächen in dem Turm sind nun viel zu viel. Wenn der Mietvertrag in gut drei Jahren ausläuft, wird die Bank in ein halb so großes Gebäude in der City, eine ehemalige Immobilie des Telekomkonzerns BT aus den 1980ern nahe der St.-Paul’s-Kathedrale, umziehen. Auch andere Banken, die teils schon leerstehende Etagen untervermieten, könnten einen Umzug erwägen, sagt Pointon.