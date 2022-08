Börse London : Die britische Börse als Einzige im Plus

An der britischen Börse richten sich diese Woche die Augen auf die Notenbank. Wird die Bank of England eine Leitzinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte beschließen? Nach Ansicht der meisten Analysten dürfte es dazu kommen, nachdem Andrew Bailey, der Gouverneur der Notenbank, schon entsprechende Andeutungen gemacht hat. Sanjay Raja von der Deutschen Bank in London erwartet, dass die Bank of England an diesem Donnerstag um einen halben Prozentpunkt erhöht. „Das würde den Leitzins auf 1,75 Prozent heben, es wäre die größte Leitzinserhöhung der Bank seit 1995 – und ihr größter Schritt seit der Unabhängigkeit“, sagt er. Die britische Notenbank will wohl im Kampf gegen die Inflation nicht hinter die amerikanische Notenbank zurückfallen.

FTSE 100 weiterhin im Plus

Höhere Zinsen haben die Londoner Börse dieses Jahr nicht ins Minus gedrückt. Im Gegenteil: Der britische Aktienindex FTSE 100 ist einer der ganz wenigen namhaften Indizes, der seit Jahresbeginn leicht im Plus liegt. Knapp 1 Prozent sind Anleger heute reicher, die zum 1. Januar in den Londoner FTSE 100 einstiegen. Alle anderen großen Indizes haben mehr oder weniger deutlich verloren, seien es der amerikanische S&P 500 (minus 14 Prozent seit Jahresanfang), der deutsche Dax (minus 16 Prozent), der französische CAC 40 (minus 11 Prozent), der spanische Ibex (minus 7 Prozent) oder der italienische MIB (minus 19 Prozent). „Der FTSE 100 war dieses Jahr einer der am besten abschneidenden Indizes weltweit, trotz des relativ schwierigen ökonomischen Hintergrunds zuhause“, schreiben Goldman-Sachs-Analysten um Sharon Bell in einem aktuellen Report.

Nun muss man die Dollar-Aufwertung um gut 10 Prozent berücksichtigen, damit sieht das S&P-500-Investment besser aus, wenngleich immer noch ein Minus bleibt. Der Index der Londoner Börse liegt auch wechselkursbereinigt vorne. Warum ist das so? Großbritannien geht es wirtschaftlich nicht besser als anderen. Die Inflation steigt, die Konjunktur bremst. Laut IWF-Prognose dürfte das BIP dieses Jahr zwar noch um 3,5 Prozent steigen, nächstes Jahr aber droht Großbritannien mit nur 0,5 Prozent Plus Schlusslicht der G-7-Länder zu werden. Warum liegt dann der FTSE 100 bislang an der Spitze?

Laut Analyse von Goldman Sachs sind vier Faktoren dafür ausschlaggebend, wenn man den britischen und den amerikanischen Markt vergleicht: Die Bewegung ist korreliert mit der Entwicklung der Zinsen, mit der relativen Bedeutung von „Value“ versus „Growth“-Aktienwerten, mit dem Ölpreis und dem Pfund-Dollar-Wechselkurs. Die beiden letztgenannten Faktoren sind einfach zu erklären: Fällt das Pfund relativ zum Dollar (beziehungsweise steigt der Dollar relativ zum Pfund), dann werden Dollar-Umsätze und -Gewinne der Konzerne im FTSE 100 mehr wert. Die FTSE-Konzerne sind sehr global ausgerichtet, drei Viertel ihrer Einnahmen erzielen sie im Ausland und etwa ein Viertel in Dollar. Daher spielt die Dollar-Aufwertung für die Londoner Börse eine wichtige Rolle.

Steigende Zinsen belasten amerikanische Börse stärker

Auch der Faktor Öl ist leicht verständlich: Im FTSE sind überproportional viele Schwergewichte aus der Öl- und Gasindustrie gelistet. Energieunternehmen haben mehr als 12 Prozent Anteil am FTSE 100. Goldman Sachs schätzt, dass sogar fast ein Fünftel der Gewinne der britischen Unternehmen aus dem Energiemarkt stammen. Vor allem BP und Shell stehen im Fokus. Sie haben vom rasanten Anstieg der Öl- und Gaspreise profitiert und meldeten Rekordgewinne. Der BP-Kurs hat seit Jahresanfang um rund 11 Prozent zugelegt, die Shell-Aktie sogar um mehr als 25 Prozent. Alle Aktien der Energiebranche im FTSE 350 der Londoner Börse zusammen haben dieses Jahr durchschnittlich sogar um 28 Prozent zugelegt.

Der von Goldman Sachs hervorgehobene Faktor „Value“ gegen „Growth“-Aktien hat dieses Jahr ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt. Als „Value“-Werte werden im Börsianerjargon beispielsweise Aktien aus den Bereichen Energie, Grund- und Rohstoffe sowie Banken bezeichnet. Diese sind im FTSE stark vertreten. Die Bankenwerte haben dieses Jahr immerhin durchschnittlich um 6,7 Prozent zugelegt und damit den Gesamtmarkt gestützt. Dagegen sind die „Growth“-Titel wie Techkonzerne, deren Bewertungen die amerikanische Börse lange in die Höhe trieben, in London wenig prominent im Index vertreten. Das hat den FTSE in den vergangenen Jahren eher zurückgehalten, dieses Jahr aber geholfen, als viele Wachstumswerte böse abstürzten.

Damit verbunden ist das Thema Zinsen. Laut der Goldman-Analyse waren die Anleihezinsen dieses Jahr eng korreliert mit der relativen Entwicklung von FTSE und S&P: Von Januar bis Juni sind die Renditen der zehnjährigen amerikanischen Staatspapiere um 2 Prozentpunkte geklettert. Steigende Zinsen haben vielen Techwerten einen Schlag versetzt. Das hat die amerikanische Börse viel stärker belastet als den Londoner Index.

Wird die von diesen vier Faktoren getragene Tendenz dieses Jahr weitergehen? Mit Blick auf den Ölpreis glaubt Goldman Sachs das. Die Brent-Notierung dürfte über die nächsten sechs bis zwölf Monate bei 130 Dollar je Fass liegen, schätzen die Analysten der Investmentbank. Das dürfte den Öl- und Energiekonzernen im FTSE weiter helfen. Bei den realen Zinsen könnte das Bild gemischt aussehen. Schwächeres Wachstum oder gar eine Rezession könnte die Zinsen drücken, aber ebenso die Inflation. Vieles an den Börsen dürfte vom Thema Inflation und der Notenbank-Zinspolitik abhängen.

In London könnte die Bank of England nach ihrem vermutlich großen Schritt diese Woche danach einen Gang zurückschalten. Das erwarten einige Analysten. Die BNP Paribas sieht nur noch Viertelprozent-Schritte kommen. Die Bank of America meint, bis November könnte der Leitzins in kleineren Schritten auf 2,25 Prozent klettern.