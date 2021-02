Lohnende Anlagen : Das sind die Familienperlen am Aktienmarkt

Das Gros der deutschen Unternehmen ist in Familienbesitz. Ihre Bedeutung für die deutsche Wirtschaft ist immens. Diese Unternehmen gelten häufig als besonders verantwortungsvoll und nachhaltig, was sie nicht nur für Arbeitnehmer, sondern auch für viele Anleger interessant macht. In Europa gibt es etwa bis zu 900 börsennotierte Familienunternehmen – allein hierzulande sind es etwa 150, deren Aktienkurse sich in den vergangenen 15 Jahren im Durchschnitt besser entwickelt haben als die breiten Aktienindizes. Dies ergibt eine Analyse der DZ Bank.

Nach Daten der Stiftung Familienbesitz befinden sich in Deutschland mehr als 90 Prozent der Unternehmen im Besitz von Familien. Diese Gesellschaften stünden für gut die Hälfte der erzielten Umsätze und hätten zudem einen Anteil an der Gesamtbeschäftigung von 58 Prozent. Im Vergleich zu vielen anderen Industrienationen seien auch auffallend viele sehr große Unternehmen darunter.

Auch Facebook & Co. zählen dazu

Viele Familienunternehmen sind zwar nicht an der Börse notiert. Doch an den Aktienmärkten in Europa und in den Vereinigten Staaten spielten solche Unternehmen eine bedeutende Rolle, sagt Christian Kahler, Aktienstratege der DZ Bank. Bekannte Gesellschaften in Amerika seien unter anderem Wal Mart, Estée Lauder, Brown-Forman („Jack Daniels“) oder Ford Motors. Auch jüngere Unternehmen wie Amazon, Facebook oder Alphabet zählten dazu, blieben aber üblicherweise in entsprechenden Anlagestrategien noch unberücksichtigt. Sie befänden sich noch in der Hand der Generation der Gründer, Eigentum und Management seien meist eng gekoppelt.

Und wie misst man den Börsenerfolg? Über einen Zeitraum von 15 Jahren habe zum Beispiel der Daxplus Family 30 Index der Deutschen Börse, der die 30 größten und liquidesten Aktien deutscher Unternehmen in Familienhand abbilde, im Durchschnitt 10,7 Prozent je Jahr zugelegt, rechnen die Analysten der DZ Bank vor. Zum Vergleich: Für den Dax seien es durchschnittlich 6,5 Prozent gewesen, für den M-Dax der mittelgroßen deutschen Aktiengesellschaften 9,8 Prozent und den Technologieindex Tec-Dax 11,4 Prozent. Dabei seien M-Dax und Tec-Dax für viele Weltmarktführer aus Deutschland bekannt, von denen viele familiengeführt seien, sagt die DZ Bank.

Im Daxplus Family sind unter anderem Merck KGaA, Henkel oder Symrise enthalten. Voraussetzung für die Aufnahme in den Auswahlindex oder den 113 Unternehmen umfassenden Daxplus Family Index ist es unter anderem, dass die Gründerfamilie mindestens 25 Prozent der Stimmrechte hält oder mit einem Stimmrechtsanteil von mindestens 5 Prozent im Vorstand oder Aufsichtsrat vertreten ist. Die Unternehmen müssen zudem im Prime Standard, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse, notiert sein.

Warum sind viele Familienunternehmen so erfolgreich? Für die bessere Aktienkursentwicklung von inhabergeführten Unternehmen gebe es mehrere Gründe, sagt Kahler. Im Analystenalltag sei häufig zu beobachten, dass die Eigentümer einen klaren Fokus auf nachhaltiges und langfristiges Wachstum legen, nicht aber auf einzelne Quartalsergebnisse, wie es angestellte Manager mitunter tun. Divergenzen zwischen den Interessen von Eignern und Unternehmenslenkern träten deutlich seltener auf.

Das Ziel sei oft ein „enkeltaugliches Investieren“, sagen Kahler und seine Analystenkollegen. Die sogenannten Ankeraktionäre hätten ein hohes Interesse daran, dass das Unternehmen langfristig profitabel sei und floriere. Mitunter werde dabei sehr auf die Kosten geachtet, für die Familien sei es schließlich das eigene Geld. Viele Mitarbeiter identifizierten sich zudem stärker mit dem Unternehmen, häufig gebe es eine gut ausgeprägte Unternehmenskultur. In der Praxis sei zudem die Fluktuation auf der Führungsebene oft gering. Die familienähnlichen Strukturen ermöglichen zudem schnellere Entscheidungsprozesse, heißt es.

Rahmenbedingungen in Deutschland verschlechtert

Doch es gibt nicht nur Erfolgsgeschichten, sagen auch die Analysten der DZ Bank. Viele inhabergeführte Unternehmen seien in den vergangenen Jahren gescheitert, nicht zuletzt aufgrund von Streitigkeiten innerhalb der Familie. Diese Misserfolge spiegelten sich natürlich nicht in den Kurslisten der inhabergeführten Unternehmen, den „Überlebenden“, wider. Besonders oft gibt es Schwierigkeiten, eine geeignete Nachfolge zu finden.

Dabei sind die Rahmenbedingungen für Familienunternehmen in Deutschland zudem offenbar schlechter geworden. Dies ergab eine Analyse des Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen. Unter den 21 untersuchten Industrienationen lag Deutschland auf Platz 17 – binnen 15 Jahren ein Minus um fünf Plätze. Schwächen des Standorts liegen demnach in der Steuerpolitik und der Kategorie „Arbeitskosten, Produktivität und Humankapital“, der Infrastruktur und Energiekosten. Positiv hebe sich Deutschland in der Finanzierung hervor. Die finanzielle Stabilität von Staat und Privatwirtschaft sei „gerade in der Corona-Krise mit ihren enormen Finanzierungslasten stark zu würdigen.“

Die Analysten der DZ Bank haben sich auch einige Familienunternehmen im Detail angeschaut. Zum Aktienkauf raten sie derzeit bei BMW, Hella, Kering, der Merck KGaA und Wacker Chemie.