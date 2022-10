Die Börsenwoche : Die Macht der Märkte

Die internationalen Kapitalmärkte können sich diese Woche in ihr Merkheft schreiben: britische Premierministerin zu Fall gebracht. Rekord. Nach nur 45 Tagen. Gäbe es die Kapitalmärkte nicht, hätte Liz Truss nicht ihren Rücktritt ankündigen müssen. Schließlich war sie umjubelt. Im Sommer. Endlich jemand, der klare marktwirtschaftliche Kante zeigt. Runter mit den Steuern. Begeisterung an der Basis der Konservativen Partei.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Ernennung am 6. September, Tod der Queen am 8. September. Staatsbegräbnis am 19. September. Am 23. September konnte es dann endlich mit dem Regieren losgehen: „Mini-Budget“-Rede von Finanzminister Kwasi Kwarteng. Steuersenkungen für Spitzenverdiener, Leistung soll sich endlich wieder richtig lohnen. Weniger Steuern für Unternehmen, für Hauskäufer, geringere Sozialversicherungsbeiträge. Alle Forderungen der Unternehmerverbände mehr als erfüllt. Margaret Thatcher mal gezeigt, was ein richtiges Befreiungspaket für die Wirtschaft ist.