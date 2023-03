Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht die Stabilität des deutschen Finanzsystems durch die Kurseinbrüche bei der Schweizer Credit Suisse und mehreren US-Banken nicht gefährdet. „Wir können sehr klar sagen: Das deutsche Kreditwesen – private Banken, Sparkassen, genossenschaftliche Institute – ist stabil“, sagte Lindner am Mittwochabend in der ARD-Sendung „Maischberger“.

Die Bundesregierung sei mit allen Beteiligten in einem ständigen und intensiven Austausch, fügte Lindner hinzu. Deutschland habe mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine leistungsfähige Finanzaufsicht. „Und wir haben die Bundesbank, die ebenfalls eine stabilitätspolitische Tradition hat“, betonte der Finanzminister.

Deutsche Banken schließen tief im Minus

Derzeit gibt es große Sorgen um das internationale Bankenwesen, mehrere Geldinstitute in den USA und Europa sind unter Druck geraten. So waren am Mittwoch in der Schweiz die Aktien der Credit Suisse im freien Fall. Zuvor waren in dieser Woche bereits in den USA zwei Banken Pleite gegangen, was die Furcht vor Ansteckung befeuerte – in der Folge kam es zu Kurseinbrüchen vieler Banken in Europa. Die Aktienkurse der Deutschen Bank und der Commerzbank schlossen am Mittwoch mit einem Minus von rund neun Prozent.

Die Schweizer Nationalbank (SNB) sicherte der Credit Suisse zu, bei Bedarf Liquidität zur Verfügung zu stellen. Das teilte die Notenbank am Mittwochabend zusammen mit der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma mit. Es gebe aktuell zudem keine Hinweise auf eine direkte Ansteckungsgefahr für Schweizer Institute aufgrund der Probleme der US-Banken, hieß es weiter. Crédit Suisse versuchte zudem, die Bankkunden zu beruhigen. Es handle sich um eine „sehr gut kapitalisierte Bank“, betonte der Chef der Crédit Suisse Schweiz, André Helfenstein, in einem Interview mit dem Schweizer Sender „Blick TV“.

Die Bank of England (BoE) berief einem Zeitungsbericht zufolge angesichts der sich verschärfenden Krise bei der Schweizer Großbank eine Krisensitzung ein. Die BoE habe Gespräche mit internationalen Partnern geführt, um die wachsende Besorgnis über die Bank zu zerstreuen, berichtete die Zeitung „The Telegraph“.