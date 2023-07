Nein, hier draußen im Dreiländereck ist vom Insektenterben wirklich nichts zu spüren. Schon eine halbe Minute in der Wildnis reicht, damit sich eine Vielzahl von Mücken – oder wie man hier in Niederösterreich sagen würde: Gelsen – an den Armen festsaugen. Der nahe Blick geht in Richtung eines naturbelassenen Weihers, der ferne Blick schweift Richtung slowakische Grenze. Auch die tschechische liegt unweit von hier.

Wer Biodiversität erleben will, muss (Gelsen-)Stiche in Kauf nehmen. Hier rund um Schloss Wilfersdorf bewirtschaftet die liechtensteinische Fürstenfamilie mit ihrer Beteiligungsgesellschaft als Eigentümer ihre Ländereien, den größten landwirtschaftlichen Eigenbetrieb in Österreich. Der Weizen wird von weltbekannten Marken verarbeitet. 2500 Hektar konventionelle Flächen, 500 Hektar biologisch, bis zu 400 Hektar und damit mehr als Gesetze es verlangen würden, Biodiversitätsflächen, auf denen die Natur unberührt regeneriert. 200 Hektar Waldfläche, die sich überlassen bleibt.