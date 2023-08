Das Gemälde „Bonaparte beim Überschreiten der Alpen am Großen Sankt Bernhard“ von Jacques-Louis David (1800) Bild: picture alliance / CPA Media Co.

Erfolge auf den Schlachtfeldern der französischen Revolution machten ihn zum Helden der Armee und des Volkes. Er wird Alleinherrscher der Grande Nation und erobert weite Teile Europas. Auch sein Erbe regelt Napoleon mit der List eines erfolgreichen Feldherrn.

Napoleon Bonaparte verfasst sein Testament am 15. April 1821, nur 19 Tage vor seinem Ableben. Er befindet sich zu dieser Zeit als Gefangener der Engländer ohne seine Familie auf der winzigen Vulkaninsel St. Helena im Südatlantik, 8200 Kilometer von Paris entfernt.

Eine erste Herausforderung besteht für den einstigen Feldherrn darin, sein Testament nicht in die Hände der Engländer fallen zu lassen. Napoleon erstellt daher in den folgenden Tagen eigenhändig weitere sieben Kurztestamente („Kodizille“), darunter eines für die Engländer, um diese abzulenken und nicht weiter nach seinem Haupttestament suchen zu lassen. Dieses kurze Kodizill regelt nur seine Habe auf St. Helena und die Rückführung seiner sterblichen Überreste nach Frankreich. Der Plan des gewieften Generals und vormaligen Kaisers gelingt: Das Haupttes­tament von Napoleon wird nicht abgefangen, sondern mit der Rückkehr seines Trosses am 25. Juli 1821 in Frankreich eröffnet. Heute befindet sich das Dokument im französischen Nationalarchiv.