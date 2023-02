Lehman-Trauma überwunden : Zertifikate wieder gefragt

Ein bisschen ist es in der Zertifikatebranche wie bei Harry Potter. Der, dessen Name nicht genannt werden darf, heißt aber hier nicht Voldemort, sondern Lehman. Ein Wort, das man lieber nicht laut ausspricht, schließlich hat die Lehman-Pleite 2008 einer bis dahin rasant wachsenden, innovativen Branche fast den Garaus gemacht. Es war also schon ein großer Fortschritt, als Henning Bergmann, geschäftsführender Vorstand des Deutschen Derivate Verbandes (DDV), bei der Zusammenkunft der Branche zum Deutschen Derivate Tag im September das böse Wort sogar von sich aus in seiner Rede benutzte. Er stellte klar: „Die Lehman-Krise war einmalig. Und sie wurde bewältigt.“

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

So klare Worte zum Trauma der Branche waren selten. Sie kommen aber zum richtigen Zeitpunkt. Denn die Branche ist im Aufbruch. Dazu hat sie selbst beigetragen. Denn sie hat sich nach den vielen Widrigkeiten, die mit Lehman verbunden waren, nicht aufgegeben, sondern über die Jahre beharrlich an ihrer Transparenz gearbeitet. Und sie hat jetzt auch Glück, denn die Zinswende schafft endlich wieder die Grundlage, um die Konditionen von Garantie-Produkten, die viele Anleger so mögen, wieder attraktiver werden zu lassen.