Der Name Fraser Perring ist in Deutschland nicht unbekannt. Der britische Investor, der sich als Leerverkäufer einen Namen gemacht hat und auch durch den Namen seines Unternehmens Viceroy (Vizekönig) bekannt ist und ehemals als Sozialarbeiter arbeitete, hat mehr als einmal für ein Beben am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Maßgeblich am Sturz von Wirecard beteiligt, war das bisher letzte Angriffsobjekt der Immobilienkonzern Adler. Seit dem Tag im Oktober 2021, als Viceroy unter dem Titel „Adler Group – Bond Villains“ schrieb und damit den Zusammenbruch des Aktienkurses auslöste, kommt die Gruppe nicht aus der Krise. Zuletzt sorgte eine Razzia bei der Tochtergesellschaft Adler Real Estate für Aufsehen – die Vorwürfe lauten auf Bilanzfälschung, Marktmanipulation und Untreue.

„Die Razzia gegen Adler und den österreichischen Immobilienmagnaten Cevdet Caner zeigt, dass die deutschen Behörden die Verfehlungen des Unternehmens endlich ernst nehmen“, zeigt sich der Leerverkäufer im Gespräch mit der F.A.Z. zufrieden – aber überrascht vom Ausmaß. Er habe erwartet, dass sich eine Razzia nur gegen Caner richten werde, sagt Perring. Tatsächlich waren 175 Polizeibeamte in sieben Ländern beteiligt. Frankfurter Staatsanwaltschaft und Bundeskriminalamt hätten es einfacher haben können. „Sie können einfach unsere Berichte verwenden“, schlägt Perring mit einem Hauch von Sarkasmus vor. Er hätte sich gewünscht, dass die Staatsanwaltschaft schneller gegen Adler vorgegangen wäre, fügt er hinzu.