Lebensversicherung : Wandel mit Schmerzen

Das Pandemiejahr 2020 ist für Kunden einer Lebensversicherung besser gelaufen, als zu befürchten war. „Es hätte deutlich schlimmer kommen können, wenn man sich die Anfänge der Pandemie und die anfängliche ‚Panik’ des Kapitalmarkts vor Augen hält“, schreibt der Ludwigshafener Betriebswirtschafts-Professor Hermann Weinmann in seiner jährlichen Bilanzanalyse der zwölf größten Lebensversicherer.

In dieser Leistungsschau, die an diesem Mittwoch in der Zeitschrift für Versicherungswesen veröffentlicht wird, zeigt sich die Stabilität des Branchenprimus Allianz, der sowohl betriebswirtschaftlich als auch in Verbraucherkriterien sehr gute Noten erhält.