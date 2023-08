Aktualisiert am

Eigentumswohnungen und Eigenheime dürften sich in Großstädten und ländlichen Regionen am deutlichsten verbilligen. Im Neubau gebe es dagegen keinen Spielraum nach unten.

Wohnungsbau in Duisburg: Im Neubau gibt es keinen Preisspielraum nach unten. Bild: Picture Alliance

Die Immobilienvermittler der Landesbausparkassen (LBS) und der Sparkassen rechnen mit einem Preisrückgang für Wohnimmobilien. In der am Freitag veröffentlichten LBS-Analyse erwarten die 581 befragten Experten erstmals seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr eine steigende Nachfrage, sondern eine kräftige Abnahme. Immobilienfinanzierungen seien durch das Zusammentreffen von hohen Preisen und Zinsen für private Haushalte kaum noch zu stemmen.

Die Verdrei- bis Vervierfachung der Bauzinsen habe schon erste Bremsspuren hinterlassen. Im Frühjahr lagen die Preise für ältere Einfamilienhäuser aus der LBS-Vermittlungstätigkeit im Durchschnitt gerade noch um knapp 3 Prozent über ihrem Vorjahresniveau – ein Jahr zuvor hatte der Preisanstieg noch 14 Prozent betragen. Für gebrauchte Reihenhäuser und Eigentumswohnungen lag das Plus bei weniger als 2 Prozent. Neubau und Bauland haben sich dagegen um knapp 5 bis knapp 9 Prozent verteuert.

Mehr Eigenleistung erforderlich

Die LBS-Fachleute sagen für Eigentumswohnungen sowie für Einfamilienhäuser und Reihenhäuser aus dem Bestand einen Preisrückgang von rund 6 bis 7 Prozent voraus. In den Städten, aber auch in abgelegeneren ländlichen Regionen werde der Preisrückgang voraussichtlich noch etwas größer ausfallen, im Umland der Städte und in anderen verdichteten Regionen dagegen moderater. Für Bauland erwarten die Immobilienvermittler insgesamt nur leichte Preisrückgänge, und beim Neubau besteht wohl kein Preisspielraum nach unten.

„Die Wohneigentumsbildung bleibt also vorerst schwierig, weil die höhere Belastung durch die Zinsen nicht vollständig von geringeren Preisen kompensiert wird“, sagt LBS-Verbands­direktor Axel Guthmann. Die Kauf­interessenten zögen alle Register, um den Sprung in die eigenen vier Wände trotzdem zu schaffen. Unter den Strategien, die dabei oft zum Einsatz kommen, nannten 72 Prozent der Befragten das Erbringen von mehr Eigenleistung.

Die Spanne bei Immobilienpreisen ist weiter sehr hoch. Laut der LBS-Analyse ist München mit durchschnittlich 2,5 Millionen Euro für ein Eigenheim das teuerste Pflaster. Am günstigsten ist die Kleinstadt Eisleben im südöstlichen Vorharz mit 80.000 Euro.