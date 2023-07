Was die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) am Freitagmittag mitteilte, klingt nach einem Coup. Die Helaba hat dem größeren und wichtigsten Konkurrenten innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe, der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Bereichsleiterin Tamara Weiss abgeworben. Sie wird als erste Frau in den Helaba-Vorstand berufen und ist dort für das Ressort Risikokontrolle vorgesehen. Doch die Wut über das Wildern des Rivalen unter den raren Bereichsleiterinnen hält sich in Stuttgart in engen Grenzen. Vielmehr hat man dort sofort Ersatz für Weiss parat. Und Recherchen der F.A.Z. legen sogar nahe, dass Weiss mit ihrem Abgang zur Helaba einer Degradierung in der LBBW zuvorgekommen ist.

Die Vorgänge am Freitag lassen sich besser rekonstruieren als die an den Tagen zuvor. Am Freitagmorgen lud die LBBW die Mitarbeiter zu einer telefonischen Versammlung am Nachmittag ein. Kurz zuvor teilte die Helaba die Verpflichtung von Weiss mit. Anastasios Agathagelidis, seit gut zweieinhalb Jahren Risikovorstand der LBBW , nahm es zumindest äußerlich gelassen. Er gratulierte der „lieben Tamara“ und nannte es in der nicht öffentlichen Mitarbeiterversammlung nach Angaben von Teilnehmern „ein Kompliment für das Risikomanagement der LBBW“, dass die seit dem Jahr 2000 für die Landesbank in Stuttgart tätige und seit 2015 als Bereichsleiterin erst für Kreditrisikosteuerung und dann ab April 2021 unter ihm als Bereichsleiterin für Gewerbeimmobilien und Projektfinanzierungen tätige Weiss den Sprung zum Risikovorstand anderswo schafft – und wenn es eben bei der Helaba ist.