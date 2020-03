Cum-Ex-Strafprozess : Gericht drängt im Musterprozess zur Eile

Wegen des Coronavirus zieht die große Strafkammer am Bonner Landgericht die Reißleine. Die Justiz lässt mehrere Finanzdienstleister vorerst vom Haken, um möglichst schnell zu den Plädoyers zu kommen. Ein Urteil ist in greifbarer Nähe.

Am Landgericht Bonn wird seit September 2019 im Cum-Ex-Strafprozess verhandelt. Wegen der Corona-Epidemie könnten in dieser Woche die Plädoyers gehalten werden. Bild: Reuters

Im ersten „Cum-Ex“-Strafprozess am Landgericht Bonn hat die 12. Große Strafkammer Konsequenzen aus den immer größeren Auswirkungen des Coronavirus auf die Abläufe in der Justiz gezogen. Unter Zustimmung mit der Staatsanwaltschaft Köln will die Strafkammer zunächst von einer Einziehungsbeteiligung bei vier Kapitalanlagegesellschaften absehen. In seiner Erklärung nannte das Gericht keine Namen.

Aus der Anklage die dieser Zeitung vorliegt, ergibt sich, dass es sich um die Warburg Invest, die Hansainvest Hanseatische Investment-Gesellschaft, BNY Mellon Service KAG und Société Générale handelt. Damit ist nach dem Beschluss eine Einziehung nur im Fall der M.M. Warburg Gruppe möglich.

Früheren Angaben des Strafgerichts zufolge müsste die Privatbank am Ende eines Strafprozesses möglicherweise mit einer Einziehung von bis zu 166 Millionen Euro.

Beweisaufnahme vor dem Ende

Diesen Schritt begründete die Kammer mit einer weitgehend abgeschlossenen Tatsachenfeststellung, die restliche Beweisaufnahme könnte voraussichtlich mit nur einem Verhandlungstermin beendet sein. Allerdings hatten die Anwälte der Nebenbeteiligten in den vergangenen Wochen zahlreiche Beweisanträge gestellt – über die die Strafrichter noch zu entscheiden hätten.

Aus Sicht der Kammer sei dies, angesichts der komplexen Fragen zur Einziehung, die die Gesellschaften mit bis zu 400 Millionen Euro belasten könnten, „gut nachvollziehbar“. Angesichts der Corona-Epidemie erkennt das Gericht Schwierigkeiten für den gesamten Strafprozess: Eine mehrwöchige Verzögerung sei unangemessen, auch weil die beiden Angeklagten, beides britische Staatsbürger, offenbar zugesagt haben, bis zu einem Abschluss des Verfahrens in Deutschland zu bleiben.

Eine Verjährung von Steueransprüchen, wie sie mehrfach im Fall von Warburg im Raum stand, hält das LG Bonn für nicht gegeben; hier sieht man den Bundesgerichtshof auf seiner Seite. Damit könnten in dem vielbeachteten Strafverfahren schon bald die Plädoyers gehalten werden.