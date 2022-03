Kryptowährungen und Russland : Lagarde kritisiert digitale Umgehung von Sanktionen

Europas Digitalwährung soll wie geplant in etwa vier Jahren Wirklichkeit werden. „Wir sind im Zeitplan und im Budget“, sagte Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) am Dienstag beim „Innovation Summit“ der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Lagarde hob zwei Entwicklungen hervor, die noch einmal verdeutlicht hätten, dass man den digitalen Euro benötige.

Eine sei der Schub, den die Digitalisierung in der Corona-Pandemie genommen habe. Innerhalb von weniger als fünf Jahren sei der Anteil von unbaren Zahlungen im Euroraum um rund 40 Prozent gestiegen. In Umfragen sagten jetzt 50 Prozent der Menschen, dass sie bargeldloses Bezahlen bevorzugten. Noch vor vier Jahren seien es lediglich etwas mehr als 40 Prozent gewesen. Viele Leute wollten bargeldlos zahlen, digital und über das Internet. „Das ist die Richtung, in die es geht“, sagte Lagarde. Diesen „Druck der Verbraucher“ nannte sie als ein Motiv für die Entwicklung des neuen Geldes, die in mehreren Phasen erfolge.

Zugleich hob die EZB-Präsidentin hervor, dass die Notenbanken die Entwicklung nicht verschlafen dürften, wollten sie nicht von privaten Digitalwährungen wie „Stablecoins“, die durch andere Währungen gedeckt sind, oder Kryptoassets wie Bitcoin abgehängt werden. Es gehe dabei auch um die monetäre Souveränität von Staaten, also ihre Selbständigkeit und Unabhängigkeit in Geldfragen, und die Finanzstabilität, also die Solidität des Bankensektors.

Digitale Umgehung der Sanktionen

Lagarde beklagte, dass Kryptoassets im Augenblick beispielsweise sehr stark genutzt würden, um die Finanzsanktionen des Westens gegen Russland zu umgehen. Der Umtausch von Rubel in Stablecoins und Kryptoassets habe in diesem Zusammenhang einen außergewöhnlich hohen Stand erreicht. Lagarde sprach von „dubiosen Transaktionen“ und warnte Unternehmen, die sich daran beteiligten, vor „Komplizenschaft“.

Ziel des Digitaleuros sei auch, in diesem Sinne die Hoheit der Staaten zu sichern. Was dagegen nicht geplant sei, sei die Eliminierung des Bargeldes durch den digitalen Euro. Und es sei auch nicht beabsichtigt, mit dem Digitaleuro ein neues geldpolitisches Instrument für die Notenbank zu schaffen, hob Lagarde hervor. Kritiker hatten gewarnt, mit der Digitalisierung des Bargeldes könnten die Notenbanken im Sinn haben, leichter Negativzinsen in der Breite durchsetzen zu können – weil die Menschen dann womöglich nicht mehr im Notfall auf Bargeld ausweichen könnten.

Lagarde erwähnte in diesem Zusammenhang die Flüchtenden aus der Ukraine, die zum Teil mit Beuteln voller Bargeld über die Grenze in die Nachbarländer kämen. Das zeige auch ein hohes „Vertrauen in Bargeld“. Die EZB-Präsidentin versucht in Gesprächen mit der Europäischen Kommission, einen Eintausch zumindest von Teilen dieser Gelder von der ukrainischen Währung Hrywnja in Euro zu ermöglichen.

Kein Verkauf von Daten

Die EZB-Präsidentin sagte, alle Umfragen hätten gezeigt, dass es den Menschen sehr wichtig sei, dass auch bei digitalem Geld die Privatsphäre geschützt sei. Hier sehe sie Chancen für die Zentralbanken, stärker auf den Schutz von Daten und Privatsphäre zu achten, als dies private Anbieter von Währungen möglicherweise täten. Der Verkauf von Daten gehöre schließlich nicht zum Geschäftsmodell von Notenbanken, sagte Lagarde. Auch wenn man keinen komplett anonymen Digitaleuro schaffen könne, weil auch die Bekämpfung von Geldwäsche und Kriminalität wichtige Ziele seien, die auch von den Bürgern in den Umfragen anerkannt würden, so arbeite man doch sehr an einer Ausgestaltung der Digitalwährung, die die Privatsphäre schütze. Lagarde schloss in diesem Zusammenhang auch die Zusammenarbeit mit anderen Notenbanken wie der amerikanischen Federal Reserve (Fed) bei solchen Sicherheitsmerkmalen nicht aus – und hob dabei unter anderem die Kooperationen über die BIZ hervor.

Die EZB-Präsidentin nannte auch die Senkung von Transaktionskosten und eine schnellere Abwicklung von Zahlungen wichtige Ziele des digitalen Geldes. Die Ausgaben der Menschen und Unternehmen für Zahlungsdienste seien relativ hoch und lägen in einer Größenordnung von 1,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Das müsste sich mit einem digitalen Zentralbankgeld senken lassen, sagte die EZB-Präsidentin. Der digitale Euro dürfte zum normalen Euro keinen Wechselkurs haben, sagte Lagarde: „Ein Euro muss ein Euro sein.“ Bei privaten Stablecoins könne das unter Umständen anders sein – selbst wenn sie an den Euro gebunden seien.