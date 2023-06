„Diamonds are a girl’s best friend“, sang Marilyn Monroe 1953. Sie meinte echte Diamanten. Andere gab es damals kaum. Bild: Mauritius

Die Steinchen funkeln im Schaufenster der kleinen Boutique. Auf Verlobungsringen blitzen sie, in Rosa, Blau und Weiß. Daneben liegen schicke Armbänder und schlichte Ketten. Auf den ersten Blick scheint es ein ganz normaler Schmuckladen zu sein, hier in der Frankfurter Innenstadt, wenige Meter vom Dom entfernt. Nur ein kleines graues Schild mit weißer Aufschrift, direkt neben dem Eingang, signalisiert: Das ist kein gewöhnlicher Juwelier.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Dort steht geschrieben: Hier befindet sich Deutschlands erste Boutique für Diamanten aus dem Labor. Jeder Diamant in den Räumen der Boutique Veynou ist von einer Maschine gemacht, er hat nie eine Mine im Bergwerk gesehen. Der Laden ist, laut eigenen Angaben, der einzige in ganz Deutschland, der ausschließlich Schmuck mit diesen Diamanten anbietet – und hat selbst gerade erst vor wenigen Wochen eröffnet. Die beiden Geschäftsführer Cem Dogan und Philip Deml springen damit auf einen Trend auf, der in den USA bereits weit verbreitet ist. Und auch in Deutschland bieten viele Juweliere mittlerweile die künstlichen zusätzlich zu den klassischen an.