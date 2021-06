Marktmanipulation? : BaFin prüft Kurssturz der Curevac-Aktie

Aktualisiert am

Am Freitag rutschte der Aktienkurs des Impfstoffherstellers CureVac deutlich ab. Nun prüft die BaFin, ob alles mit rechten Dingen zuging.

Die Finanzaufsicht BaFin überprüft den Kurssturz der CureVac-Aktie auf mögliche Verdachtsmomente für Marktmissbrauch oder Marktmanipulation. Der Aktienkurs von CureVac war nach enttäuschenden Studienergebnissen für den Covid-Impfstoff des Tübinger Biotechunternehmens am Donnerstag um mehr als 40 Prozent gefallen. Am Montag stiegt der Kurs um 3,5 Prozent.

Die „Rheinische Post" hatte zuvor unter Berufung auf Branchenkreise berichtet, dass die Bafin dem Verdacht nachgehe, ob jemand aus den Unternehmen CureVac oder Bayer sein Insiderwissen genutzt und rechtzeitig Aktien abgestoßen haben könnte. Bayer ist Kooperationspartner von CureVac. Eine Curevac-Sprecherin erklärte, eine Prüfung durch die Bafin sei dem Unternehmen nicht bekannt. "Wir wurden von der BaFin in Bezug auf etwaige Vorgänge nicht kontaktiert."

CureVac 1 Jahr CureVac NV -- -- (--) NASDAQ Tradegate Xetra Stuttgart Frankfurt London SE Int. Level 1 Lang & Schwarz Wien 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Curevac hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass sein Covid-19-Impfstoff in der entscheidenden klinischen Studie nach vorläufigen Daten nur eine Wirksamkeit von 47 Prozent gezeigt hat. Die Aktie verbuchte nach Bekanntgabe der Daten einen Rekord-Tagesverlust von rund 44 Prozent, insgesamt lag das Kursminus in der vergangenen Woche bei mehr als 30 Prozent.