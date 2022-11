Digitale Währung : Kursdesaster am Kryptomarkt

Das Bild hängt schief: Bitcoin-Symbol an einem Krypto-Shop in Albanien Bild: AFP

Dagegen sind ja Tankstellenpreise ein Hort der Stabilität: Nach 21.000 Dollar am Montag, zwischen 17.000 und 20.600 Dollar am Dienstag, nur noch 15.700 Dollar am späten Mittwoch, kostete ein Bitcoin am Donnerstag wieder 17.500 Dollar. Wer Bitcoin schon länger beobachtet, der weiß, dass solche Achterbahnfahrten für die Krypto-Währung keine Ausnahme sind. Die Auslöser geben den Anlegern dennoch zu denken: Mit FTX gerät eine der größten Krypto-Börsen plötzlich in Schieflage, der Marktführer Binance will sie retten, sagt dann aber plötzlich wieder ab mit dem Hinweis, die Prüfung der Bücher habe ein ziemlich entsetzliches Bild ergeben.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

In der Finanzbranche gilt als gut möglich, dass die Börse FTX nun der Pleite entgegensteuert. „Ich habe es vermasselt“, wird Sam Bankman-Fried, Gründer und Chef von FTX laut Teilnehmerangaben aus einer Telefonkonferenz zitiert. Er wäre „unvorstellbar, ungeheuer dankbar“, wenn Investoren helfen könnten. Von vier Milliarden Dollar ist die Rede, die nötig wären, um FTX zu retten. Mit Sequoia Capital, Blackrock und der Softbank verfügt FTX über prominente Geldgeber. Deren Interesse, weiteres Geld in die Kryptobörse zu stecken, scheint aber nicht sehr ausgeprägt. Der große Risikokapitalgeber Sequoia hat den gesamten Wert seiner Beteiligungen an FTX.com und FTX.us schon abgeschrieben. Alameda Research, das Handelshaus des angeschlagenen Krypto-Moguls Sam Bankman-Fried, stellt den Handel ein, wurde am Donnerstag mitgeteilt.