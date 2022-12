Kursabsturz bei Tesla : Misstrauensvotum für den „Technoking“

Aktualisiert am

New York

Die Aktie von Tesla hat dramatisch an Wert verloren. Analysten machen Elon Musks Twitter-Abenteuer mitverantwortlich – und fürchten, dass er Tesla-Kunden vergrault.

Modell Y aus Grünheide: Im März wurde das Werk in Brandenburg eröffnet. Bild: Reuters

Elon Musk hat die Welt in diesem Jahr mit dem Übernahmedrama um Twitter in Atem gehalten. Die einstigen Aktionäre der Onlineplattform dürften ihm dankbar sein. Musk hat 44 Milliarden Dollar bezahlt, weit mehr, als das Unternehmen zum Zeitpunkt der Akquisition wert war, wie er selbst zugegeben hat. Ganz anders ist zum Jahresende die Perspektive der Aktionäre von Tesla , dem Unternehmen, für das Musk in erster Linie bekannt ist und das auch die wichtigste Quelle seines persönlichen Reichtums darstellt.

Der Aktienkurs des Elektroautoherstellers ist in diesem Jahr um mehr als 70 Prozent gefallen. Allein seit Vollzug der Übernahme von Twitter im Oktober gab es ein Minus von fast 50 Prozent. Der Börsenwert ist mittlerweile unter 350 Milliarden Dollar gerutscht. Im Herbst vergangenen Jahres hatte das Unternehmen mit seiner Marktkapitalisierung noch die Marke von 1 Billion Dollar überschritten.

Musk hat versucht, die schwache Entwicklung an der Börse mit gestiegenen Zinsen zu erklären. Freilich hat sich Tesla viel schlechter geschlagen als der Gesamtmarkt. Viele Analysten sehen Musks Twitter-Abenteuer als maßgeblichen Grund für den Kursabsturz. Sie werten es als Ablenkung von seiner Aufgabe bei Tesla und fürchten, dass er mit seinen zunehmend provozierenden Äußerungen auf Twitter Kunden des Elektroautoherstellers vergrault.

Zusätzlich dürfte auf dem Kurs lasten, dass Musk zur Finanzierung der Übernahme wiederholt größere Pakete an Tesla-Aktien verkauft hat, deren Gesamtwert sich seit Jahresanfang auf 23 Milliarden Dollar addiert. Jenseits dieser Twitter-Effekte haben die Aktionäre von Tesla auch andere Sorgen. Das wirtschaftliche Umfeld ist ungewiss, Musk selbst hat erst vor wenigen Tagen vor einer Rezession gewarnt. Außerdem sieht sich Tesla im Geschäft mit Elektroautos immer stärkerer Konkurrenz gegenüber.

Lange ein Börsenliebling

Tesla war lange Zeit ein Börsenliebling. Vor allem 2020 und 2021, in den beiden Jahren vor Musks Twitter-Übernahme, hat die Aktie gewaltig an Wert gewonnen. Zeitweise wurde das Unternehmen höher bewertet als fast alle seine größeren Wettbewerber zusammen. Auch nach den Kursverlusten in diesem Jahr ist Tesla noch immer der wertvollste Autohersteller der Welt.

Wirtschaftlich steht Tesla im Moment solide da. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit regelmäßig Verluste ausgewiesen, ist aber mittlerweile klar profitabel, in den ersten neun Monaten dieses Jahres gab es einen Nettogewinn von knapp 9 Milliarden Dollar. Tesla hat in diesem Jahr seinen Expansionskurs fortgesetzt und neue Werke im brandenburgischen Grünheide und im texanischen Austin eröffnet. Es gab auch eine Ausweitung der Produktpalette, mit mehrjähriger Verspätung lieferte das Unternehmen Anfang Dezember die ersten Exemplare seines „Semi“-Lastwagens aus.

Die Twitter-Saga ließ all das aber in den Hintergrund rücken – und warf die Frage auf, wie viel Aufmerksamkeit Musk noch für Tesla bleibt. Das gilt umso mehr, als er ohnehin schon mehrere Hüte trägt. Neben Tesla, wo er sich offiziell Vorstandschef und „Technoking“ nennen lässt, steht er auch an der Spitze des Raumfahrtspezialisten Space X . Tesla führt es in seinem Jahresbericht ausdrücklich als einen Risikofaktor auf, „äußerst abhängig“ von Musk zu sein, und gibt zu, er widme dem Unternehmen wegen seiner anderen Aufgaben nicht seine gesamte Zeit.

Nach Vollzug der Übernahme im Oktober hat sich Musk auch bei Twitter zum Vorstandschef gemacht und zugegeben, er verbringe derzeit den größten Teil seiner Zeit mit der Onlineplattform. Diesen Eindruck verstärkt er auf seinem eigenen Twitter-Konto, wo er aktiver denn je wirkt und sich viele Einträge um seinen Neuerwerb drehen. Mit seinen Entscheidungen als neuer Eigentümer scheint er derweil Kontroversen geradezu herauszufordern.

Zum Beispiel hat er die Twitter-Sperre für den früheren US-Präsidenten Donald Trump aufgehoben, dafür aber zwischenzeitlich einige Journalisten suspendiert, die kritisch über ihn geschrieben haben. Allgemein ist Musk in diesem Jahr viel politischer geworden. Er hat oft Positionen vertreten, die im rechten politischen Lager gut ankommen, vor den Kongresswahlen in den USA empfahl er, die Republikanische Partei zu wählen.