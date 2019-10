Aktienkurs profitiert : Börsenstar Varta beliefert Apple

Aktualisiert am

Ein Analyst der Commerzbank AG hat zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen, um nachzuweisen, dass die neuesten AirPods Pro-Ohrhörer von Apple tatsächlich mit Batterien der Varta AG ausgeliefert werden. Stephan Klepp hat das Kopfhörer-Set (279 Euro) in einem Apple Store gekauft und aufgeschnitten. Innen fand er tatsächlich eine Lithium-Ionen-Mikrobatterie aus dem Hause Varta, schrieb er laut Nachrichtenagentur Bloomberg in einer Notiz.

„Unsere Aktion hat die Spekulationen um Apple ein für allemal beendet”, sagte Klepp in seinem Bericht, der Fotos des zerstörten Geräts und des freigelegten Akkus enthielt. Varta und Apple lehnten eine Stellungnahme ab. Die Varta-Aktie hat in den letzten Tagen mehrfach neue Höchststände markiert, seit sie im Jahr 2017 an die Börse zurückgekehrt ist.

Angeschoben wird der Aktienkurs derzeit von der Spekulationen, dass Apple, der Marktführer bei drahtlosen Ohrhörern, hinter mehreren angekündigten Kapazitätserhöhungen bei Varta stehe. Jedoch hat bisher keines der Unternehmen die Geschäftsbeziehung bestätigt. Klepp empfiehlt die Varta-Aktie zum Kauf.

Die Commerzbank, Berenberg und Mainfirst haben zudem ihr Kursziel für Varta angehoben. Mainfirst-Analyst Florian Pfeilschifter setzte in einer aktuellen Studie mit seinem angehobenen Kursziel von 130 Euro eine neue Bestmarke unter den Experten. Alleinedie aufgrund der besseren Berechenbarkeit um etwa 38 Prozent

gestiegenen Ergebnisschätzungen für 2022 rechtfertigten eine weitere

Neubewertung, so Pfeilschifter.

Der Varta-Kurs notierte nach der Rally der vergangenen Tage am Donnerstag allerdings rund 2 Prozent leicht im Minus.

