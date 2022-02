Angriffe aus dem Internet : „Kunden verwechseln leider noch Datenschutz mit Cyberschutz“

Aktualisiert am

Seit gut fünf Jahren befassen sich viele Unternehmen mit den Risiken aus dem Internet. Dass aber am häufigsten Schäden von Mitarbeitern verursacht werden und Risikoanalyse tief greifen muss, ist nicht allen klar.

Virtueller Angriff, reale Folgen: Nach einem Cyberangriff auf eine Pipeline in New Jersey kamen Lastwagen zum Einsatz. Bild: EPA

Wenn Versicherer beginnen, ein neu auftretendes Risiko zu decken, kann es viele Jahre dauern, bis die Policen tatsächlich alle Wünsche erfüllen. Ma­nagerhaftpflicht wirkte auf viele Un­ternehmen lange Zeit wie ein fernes Risiko, das angestellte Vorstände in den Vereinigten Staaten traf – bis sich auch hierzulande Klagen von Aufsichtsräten gegen das eigene Management häuften. Im Fall der Cyberversicherung beginnt auch erst das Bewusstsein aufzukommen, dass eine Absicherung gegen Risiken von innerhalb und außerhalb eines Unternehmens nützlich ist.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft".



„Das ist oft so in der Versicherung: Manchmal dauert es Jahrzehnte, bis man die Prävention eines Risikos im Griff hat“, sagt Cengiz Horn, ehemaliger Geschäftsführer des Hamburger Maklers GGW und Vorsitzender von Bardo, dem internationalen Verband der Kreditversicherungsmakler. Seit dem Jahr 2015 sei die Zahl der Cyberversicherer in Deutschland auf etwa 30 gestiegen. Doch von Großschäden seien sie bislang verschont geblieben.