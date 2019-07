Onlinebanking : Kunden klagen über IT-Störung bei Deutscher Bank

Aktualisiert am

Kunden von Deutschlands größter Bank beschweren sich am Wochenende auf Twitter über Störungen von Wertpapierdepots, Geldautomaten und des Onlinebankings.

Logo der Deutschen Bank vor ihrer Zentrale in Frankfurt Bild: dpa

Kunden der Deutschen Bank plagen zum Wochenende offenbar Störungen beim Onlinebanking und bei Geldautomaten. In ihrem Servicekanal auf dem sozialen Netzwerk Twitter antwortete die Bank auf Fragen genervter Nutzer. Auch auf dem Internetportal „Allestörungen“ ist von einer aktuellen Störung bei der Deutschen Bank die Rede, die in rund 80 Prozent der Fälle das Onlinebanking betreffen soll.

Die Bank sendet auf Twitter allerdings keine eigenen Mitteilungen dazu, sondern antwortet separat auf Fragen einzelner Nutzer. Daher ist nicht klar, ob es sich um eine großflächige oder punktuelle Störung handelt.

Laut einer aktuellen Twitter-Antwort der Deutschen Bank sind die Störungen im Onlinebanking seit Samstag früh behoben. Auch sollen Überweisungen wieder möglich sein – sowohl an Geldautomaten als auch im Onlinebanking.

„Es tut mir leid, dass Sie Schwierigkeiten mit dem Geldautomaten hatten, der Fehler ist inzwischen behoben“, schrieb die Bank am Samstag an einen Kunden. Auch für die Störungen im Onlinebanking entschuldigte sich die Bank auf Twitter. In dem Tweet heißt es unter anderem: „Unsere Techniker haben mit Hochdruck daran gearbeitet. Der Fehler ist jetzt behoben.“

Wenn die Geldautomaten bei einer Bank nicht funktionieren, können Kunden auf die Geräte anderer Banken ausweichen, um Bargeld abzuheben. Da viele große Banken sich zu Netzwerken zusammengeschlossen haben, ist das innerhalb solcher Verbünde ohne zusätzliche Gebühren möglich.

IT-Störungen bei Banken werden aus Sicht der Geldinstitute in vielen Fällen rasch gelöst. Allerdings leiden Kunden oft noch tagelang unter den Nachwirkungen.

Die Deutsche Bank steht aktuell vor allem wegen eines großen Stellenabbaus vor allem in ihrem internationalen Investmentbanking im Fokus. Doch auch in Deutschland werden viele Stellen wegfallen. Das liegt unter anderem daran, dass die von der Deutschen Bank übernommene Postbank Personal abbaut.

Störungen der sensiblen Banken-IT passieren auch bei anderen Instituten immer wieder. Bei der Deutsche-Bank-Konkurrentin Commerzbank war das jüngst wiederholt ausgerechnet zu den Monatswechseln im Juni und Juli der Fall. An den ersten Bankarbeitstagen eines Monats wollen viele Kunden den Eingang ihres Gehalts oder ihrer Rente auf ihrem Konto überprüfen. Wenn dann das Internetbanking streikt, ist das besonders ärgerlich.